Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1
Наушники Razer представляют собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее как для развлечений, так и для работы. Эти черные мониторные наушники от известного бренда Razer предлагают непревзойденное качество звука и комфорта. Основное преимущество данной модели – это беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивающее свободу движений и удобство использования. Благодаря встроенному микрофону, наушники подходят для общения в голосовых чатах или телефонных звонков. Для подключения устройств также предусмотрен кабель длиной 1,5 м, что позволяет использовать наушники в проводном режиме при необходимости. Удивительной особенностью является длительное время работы на одном заряде, которое достигает внушительных 50 часов, что позволяет использовать наушники в течение нескольких дней без подзарядки. Эргономичный дизайн и высокое качество материалов обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Эти наушники станут отличным выбором для тех, кто ценит надежность, стиль и отличное качество звучания, характерное для продукции Razer.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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