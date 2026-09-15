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Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1

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Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 1
Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 2
Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 3
Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 4
Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 5
Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 1
  • Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 2
  • Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 3
  • Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 4
  • Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 5
  • Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
7 450 руб.  11 890 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1
7 450 руб. -37%
11 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1

Наушники Razer представляют собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее как для развлечений, так и для работы. Эти черные мониторные наушники от известного бренда Razer предлагают непревзойденное качество звука и комфорта. Основное преимущество данной модели – это беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивающее свободу движений и удобство использования. Благодаря встроенному микрофону, наушники подходят для общения в голосовых чатах или телефонных звонков. Для подключения устройств также предусмотрен кабель длиной 1,5 м, что позволяет использовать наушники в проводном режиме при необходимости. Удивительной особенностью является длительное время работы на одном заряде, которое достигает внушительных 50 часов, что позволяет использовать наушники в течение нескольких дней без подзарядки. Эргономичный дизайн и высокое качество материалов обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Эти наушники станут отличным выбором для тех, кто ценит надежность, стиль и отличное качество звучания, характерное для продукции Razer.

Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Razer представляют собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее как для развлечений, так и для работы. Эти черные мониторные наушники от известного бренда Razer предлагают непревзойденное качество звука и комфорта. Основное преимущество данной модели – это беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивающее свободу движений и удобство использования. Благодаря встроенному микрофону, наушники подходят для общения в голосовых чатах или телефонных звонков. Для подключения устройств также предусмотрен кабель длиной 1,5 м, что позволяет использовать наушники в проводном режиме при необходимости. Удивительной особенностью является длительное время работы на одном заряде, которое достигает внушительных 50 часов, что позволяет использовать наушники в течение нескольких дней без подзарядки. Эргономичный дизайн и высокое качество материалов обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Эти наушники станут отличным выбором для тех, кто ценит надежность, стиль и отличное качество звучания, характерное для продукции Razer.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Barracuda X Black RZ04-04430100-R3M1 - по цене 7450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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