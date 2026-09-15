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Наушники JBL Tune Buds 2 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Buds 2 White

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Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 1
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Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 3
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 4
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 5
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 6
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 7
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 8
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 9
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 10
Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 1
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 2
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 3
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 4
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 5
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 6
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 7
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 8
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 9
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 10
  • Наушники JBL Tune Buds 2 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune Buds 2 White
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
170

Описание товара Наушники JBL Tune Buds 2 White

Проводите каждый свой день с JBL Tune Buds 2 полностью беспроводными наушниками с адаптивным шумоподавлением. Они обеспечивают до 48 часов исключительного звука JBL Pure Bass и JBL Spatial Sound, а эргономичный (и водо- и пыленепроницаемый) дизайн обеспечивает вам комфорт в течение всего дня в любую погоду. Наслаждайтесь идеально звучащими звонками без окружающего шума, все это управляется с помощью интуитивно понятных сенсорных элементов управления. Благодаря адаптивному шумоподавлению и технологии Smart Ambient вы можете отключиться от окружающего мира или выбрать, насколько вы взаимодействуете с окружающим миром. Вы даже можете персонализировать свой звуковой опыт с помощью приложения JBL Headphones и настроить звук вокруг себя с помощью Personi-Fi 3.0. Вставьте в уши JBL Tune Buds 2 и познайте свой мир по-своему.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Buds 2 White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Описание
Проводите каждый свой день с JBL Tune Buds 2 полностью беспроводными наушниками с адаптивным шумоподавлением. Они обеспечивают до 48 часов исключительного звука JBL Pure Bass и JBL Spatial Sound, а эргономичный (и водо- и пыленепроницаемый) дизайн обеспечивает вам комфорт в течение всего дня в любую погоду. Наслаждайтесь идеально звучащими звонками без окружающего шума, все это управляется с помощью интуитивно понятных сенсорных элементов управления. Благодаря адаптивному шумоподавлению и технологии Smart Ambient вы можете отключиться от окружающего мира или выбрать, насколько вы взаимодействуете с окружающим миром. Вы даже можете персонализировать свой звуковой опыт с помощью приложения JBL Headphones и настроить звук вокруг себя с помощью Personi-Fi 3.0. Вставьте в уши JBL Tune Buds 2 и познайте свой мир по-своему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune Buds 2 White - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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