Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue
Наушники JBL Live 770NC обеспечивают мощный фирменный звук JBL в удобном и стильном оголовье полноразмерных наушников. Когда вы погружаетесь в свой мир музыки, полное адаптивное шумоподавление с технологией Smart Ambient позволяет не отвлекаться на посторонние звуки. Или вы захотите слышать, что происходит вокруг, продолжая слушать свой любимый плейлист или даже вести беседу, не снимая наушников. Вы можете легко получить доступ к любимому голосовому помощнику по команде или одним касанием чашки наушника, чтобы воспроизвести любимый плейлист, отправить сообщение своему другу, проверить погоду и многое другое. Вы сможете наслаждаться потоковой передачей музыки в течение 65 часов (50 часов с включенными Bluetooth и адаптивным шумоподавлением). Хотите большегоx 5-минутная зарядка обеспечивает дополнительные 4 часа работы наушников. JBL Live 770NC подключается к двум устройствам Bluetooth одновременно, поэтому вы никогда не пропустите вызов, даже во время просмотра видео на вашем планшетном устройстве.
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