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Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue

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Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 3
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 4
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 5
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 6
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 7
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 8
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 9
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 10
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 11
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 12
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 13
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 14
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 15
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 16
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 17
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 18
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 19
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 20
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 21
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 22
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 23
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 24
Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 7
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 8
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 9
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 10
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 11
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 12
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 13
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 14
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 15
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 16
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 17
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 18
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 19
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 20
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 21
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 22
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 23
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 24
  • Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702029
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
400

Описание товара Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue

Наушники JBL Live 770NC обеспечивают мощный фирменный звук JBL в удобном и стильном оголовье полноразмерных наушников. Когда вы погружаетесь в свой мир музыки, полное адаптивное шумоподавление с технологией Smart Ambient позволяет не отвлекаться на посторонние звуки. Или вы захотите слышать, что происходит вокруг, продолжая слушать свой любимый плейлист или даже вести беседу, не снимая наушников. Вы можете легко получить доступ к любимому голосовому помощнику по команде или одним касанием чашки наушника, чтобы воспроизвести любимый плейлист, отправить сообщение своему другу, проверить погоду и многое другое. Вы сможете наслаждаться потоковой передачей музыки в течение 65 часов (50 часов с включенными Bluetooth и адаптивным шумоподавлением). Хотите большегоx 5-минутная зарядка обеспечивает дополнительные 4 часа работы наушников. JBL Live 770NC подключается к двум устройствам Bluetooth одновременно, поэтому вы никогда не пропустите вызов, даже во время просмотра видео на вашем планшетном устройстве.

Отзывы о товаре Наушники JBL Live 770NC (JBLLIVE770NCBLU) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники JBL Live 770NC обеспечивают мощный фирменный звук JBL в удобном и стильном оголовье полноразмерных наушников. Когда вы погружаетесь в свой мир музыки, полное адаптивное шумоподавление с технологией Smart Ambient позволяет не отвлекаться на посторонние звуки. Или вы захотите слышать, что происходит вокруг, продолжая слушать свой любимый плейлист или даже вести беседу, не снимая наушников. Вы можете легко получить доступ к любимому голосовому помощнику по команде или одним касанием чашки наушника, чтобы воспроизвести любимый плейлист, отправить сообщение своему другу, проверить погоду и многое другое. Вы сможете наслаждаться потоковой передачей музыки в течение 65 часов (50 часов с включенными Bluetooth и адаптивным шумоподавлением). Хотите большегоx 5-минутная зарядка обеспечивает дополнительные 4 часа работы наушников. JBL Live 770NC подключается к двум устройствам Bluetooth одновременно, поэтому вы никогда не пропустите вызов, даже во время просмотра видео на вашем планшетном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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