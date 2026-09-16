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Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue

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Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 1
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 2
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 3
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 4
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 5
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 6
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 7
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 1
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 2
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 3
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 4
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 5
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 6
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 7
  • Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
18х18х8
Вес, г.
360

Описание товара Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue

Logitech G435 - это первая гарнитура с беспроводной связью LIGHTSPEED и низкой задержкой Bluetooth, обеспечивающая большую свободу игры на ПК, Mac, смартфонах, игровых устройствах PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Logitech G435 - это первая гарнитура с беспроводной связью LIGHTSPEED и низкой задержкой Bluetooth, обеспечивающая большую свободу игры на ПК, Mac, смартфонах, игровых устройствах PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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