Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral
Спортивная модель JBL Endurance Peak 3 идеальный партнер для тренировок. Отличается наличием креплений на каждом наушнике, защитой от воды и влаги в соответствии с IP68 выдержит самую пыльную горную тропу и самое потное занятие в тренажерном зале, а сгибаемый усилитель заушных креплений TwistLock обеспечивает надежную и удобную посадку всегда, независимо от того, как вы двигаетесь. Время автономной работы 50 часов: 10 часов для наушников и ещё 40 для зарядного кейса, при этом 10-минутная зарядка даёт ещё час работы. 10-мм динамики настроены для занятий спортом и обеспечивают громкие басы. А благодаря возможности совершать кристально чистые звонки из любого места и быть в курсе того, что вас окружает, вы останетесь на связи со всем миром.
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