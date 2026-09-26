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Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral

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Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 5
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 6
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 7
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 8
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 9
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 10
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 11
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 12
Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 1
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 2
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 3
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 4
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 5
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 6
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 7
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 8
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 9
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 10
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 11
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 12
  • Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616846
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
240

Описание товара Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral

Спортивная модель JBL Endurance Peak 3 идеальный партнер для тренировок. Отличается наличием креплений на каждом наушнике, защитой от воды и влаги в соответствии с IP68 выдержит самую пыльную горную тропу и самое потное занятие в тренажерном зале, а сгибаемый усилитель заушных креплений TwistLock обеспечивает надежную и удобную посадку всегда, независимо от того, как вы двигаетесь. Время автономной работы 50 часов: 10 часов для наушников и ещё 40 для зарядного кейса, при этом 10-минутная зарядка даёт ещё час работы. 10-мм динамики настроены для занятий спортом и обеспечивают громкие басы. А благодаря возможности совершать кристально чистые звонки из любого места и быть в курсе того, что вас окружает, вы останетесь на связи со всем миром.

Отзывы о товаре Наушники JBL Endurance Peak 3 Coral




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Спортивная модель JBL Endurance Peak 3 идеальный партнер для тренировок. Отличается наличием креплений на каждом наушнике, защитой от воды и влаги в соответствии с IP68 выдержит самую пыльную горную тропу и самое потное занятие в тренажерном зале, а сгибаемый усилитель заушных креплений TwistLock обеспечивает надежную и удобную посадку всегда, независимо от того, как вы двигаетесь. Время автономной работы 50 часов: 10 часов для наушников и ещё 40 для зарядного кейса, при этом 10-минутная зарядка даёт ещё час работы. 10-мм динамики настроены для занятий спортом и обеспечивают громкие басы. А благодаря возможности совершать кристально чистые звонки из любого места и быть в курсе того, что вас окружает, вы останетесь на связи со всем миром.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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