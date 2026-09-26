Наушники Sony WH-CH720N Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Sony WH-CH720N Black
Технология двойного датчика шума и встроенный процессор V1 выводят шумоподавление на новый уровень. Теперь вы можете отключиться от окружающего мира и погрузиться в музыку. Работаете ли вы дома или отдыхаете с любимым контентом, WH-CH720N эргономично спроектированы, они легкие и удобные, а время автономной работы составляет до 35 часов1, что позволяет носить их дольше без перерыва. Наслаждайтесь естественным вокалом, кристально чистым звуком и сбалансированной настройкой благодаря встроенному процессору V1 и движку Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), создающему высококачественный звук именно так, как задумывали исполнители.
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