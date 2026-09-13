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Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White

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Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 1
Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 2
Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 3
Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 4
Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 5
Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 1
  • Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 2
  • Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 3
  • Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 4
  • Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 5
  • Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706164
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
-
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White

Беспроводные наушники HUAWEI модель T0020 — это беспроводные Bluetooth-наушники полуоткрытого типа с функцией шумоподавления (в левом и правом наушниках) и с зарядным футляром для беспроводных наушников HUAWEI модель T0020C. Система шумоподавления во время вызовов с 4 микрофонами (включая микрофон с датчиком костной проводимости) и алгоритм шумоподавления во время вызовов на базе искусственного интеллекта работают совместно для обеспечения кристально чистого звука во время голосовых вызовов, а технология NearLink обеспечивает стабильное соединение для выполнения вызовов. Благодаря Bluetooth-чипам и динамикам, размещенным в наушниках и зарядном футляре, вы можете определить местоположение устройства на карте с точностью до этажа. Кроме того, вы получите уведомление, когда устройство больше не будет определяться рядом с вами.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeBuds 6 (55038131) White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
-
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники HUAWEI модель T0020 — это беспроводные Bluetooth-наушники полуоткрытого типа с функцией шумоподавления (в левом и правом наушниках) и с зарядным футляром для беспроводных наушников HUAWEI модель T0020C. Система шумоподавления во время вызовов с 4 микрофонами (включая микрофон с датчиком костной проводимости) и алгоритм шумоподавления во время вызовов на базе искусственного интеллекта работают совместно для обеспечения кристально чистого звука во время голосовых вызовов, а технология NearLink обеспечивает стабильное соединение для выполнения вызовов. Благодаря Bluetooth-чипам и динамикам, размещенным в наушниках и зарядном футляре, вы можете определить местоположение устройства на карте с точностью до этажа. Кроме того, вы получите уведомление, когда устройство больше не будет определяться рядом с вами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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