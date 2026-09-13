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Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black

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Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black - фото 1
Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black - фото 2
Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black - фото 1
  • Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black - фото 2
  • Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704340
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, г.
700

Описание товара Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black

С микрофонной технологией BLUE VO! CE у вас есть выбор речевых фильтров в реальном времени для снижения уровня шума, добавления компрессии и деэссинга, а также обеспечения более богатого, чистого и профессионального звучания передачи голоса. BLUE VO! CE обеспечивает стабильное внутриигровое общение студийного качества через игровое программное обеспечение G HUB.

Отзывы о товаре Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
С микрофонной технологией BLUE VO! CE у вас есть выбор речевых фильтров в реальном времени для снижения уровня шума, добавления компрессии и деэссинга, а также обеспечения более богатого, чистого и профессионального звучания передачи голоса. BLUE VO! CE обеспечивает стабильное внутриигровое общение студийного качества через игровое программное обеспечение G HUB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech Headset G PRO X SE Gaming (981-001470) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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