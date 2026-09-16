Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GWHT) White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
В наличии
Код товара: 701429
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 930 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
170
Описание товара Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GWHT) White
TWS наушники JBL Tune Flex 2 – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн. Эти наушники предлагают не только отличное звучание, но и впечатляющие функции, которые делают их незаменимыми в повседневной жизни.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
TWS наушники JBL Tune Flex 2 – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и стильный дизайн. Эти наушники предлагают не только отличное звучание, но и впечатляющие функции, которые делают их незаменимыми в повседневной жизни.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные наушники JBL, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GWHT) White - данный товар вы можете купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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