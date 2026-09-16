Наушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GBLK) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GBLK) Black
Проводите каждый свой день с JBL Tune Buds 2 полностью беспроводными наушниками с адаптивным шумоподавлением. Они обеспечивают до 48 часов исключительного звука JBL Pure Bass и JBL Spatial Sound, а эргономичный (и водо- и пыленепроницаемый) дизайн обеспечивает вам комфорт в течение всего дня в любую погоду. Наслаждайтесь идеально звучащими звонками без окружающего шума, все это управляется с помощью интуитивно понятных сенсорных элементов управления. Благодаря адаптивному шумоподавлению и технологии Smart Ambient вы можете отключиться от окружающего мира или выбрать, насколько вы взаимодействуете с окружающим миром. Вы даже можете персонализировать свой звуковой опыт с помощью приложения JBL Headphones и настроить звук вокруг себя с помощью Personi-Fi 3.0. Вставьте в уши JBL Tune Buds 2 и познайте свой мир по-своему.
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