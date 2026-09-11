Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK)
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK)
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR710 черный (MR710 BLACK) A4Tech Bloody MR710 - беспроводная гарнитура с тремя способами подключения. Bloody MR710 оснащена технологией M.O.C.I.: мембрана динамика изготовлена из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий. Такая конструкция позволяет получить четкие высокие и средние частоты с глубокими басами. Частотный диапазон находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность составляет 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. Еще одной особенностью гарнитуры является возможность подключения к источнику звука тремя способами: по кабелю, через Bluetooth и при помощи радиоканала. Передача звука по кабелю 3, 5 мм подарит пользователю оригинальный звук и нулевую задержку. Если проводное подключение невозможно, то Bluetooth версии 5.0 обеспечит мобильность и стабильное соединение на расстоянии до 12 м. Для напряженных игровых сессий лучше подойдет подключение по радиоканалу 2.4 ГГц — задержка звука будет в восемь раз меньше, чем по Bluetooth.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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