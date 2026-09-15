Top.Mail.Ru
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 1
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 2
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 3
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 4
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 5
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 6
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 7
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 8
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 9
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 1
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 2
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 3
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 4
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 5
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 6
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 7
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 8
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 9
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1
7 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х11
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1

Наушники Razer — это идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей качественного звука. Эти накладные наушники черного цвета подчеркнут ваш вкус и добавят изысканности вашему образу. Благодаря проводному подключению вы можете наслаждаться стабильным и качественным звуком без помех. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Присутствие микрофона позволит вам оставаться на связи и легко переключаться между любимыми треками и звонками, не снимая наушников. Наушники Razer спроектированы с учётом потребностей активных пользователей: прочная конструкция гарантирует долговечность, а удобные амбушюры обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники отлично изолируют внешние звуки, предоставляя возможность наслаждаться любимой музыкой без отвлечения. Ощутите превосходное качество звука и дизайн премиум-класса с наушниками Razer — вашим надёжным спутником в мире музыки и игр.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Razer — это идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей качественного звука. Эти накладные наушники черного цвета подчеркнут ваш вкус и добавят изысканности вашему образу. Благодаря проводному подключению вы можете наслаждаться стабильным и качественным звуком без помех. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает свободу движений и удобство использования. Присутствие микрофона позволит вам оставаться на связи и легко переключаться между любимыми треками и звонками, не снимая наушников. Наушники Razer спроектированы с учётом потребностей активных пользователей: прочная конструкция гарантирует долговечность, а удобные амбушюры обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники отлично изолируют внешние звуки, предоставляя возможность наслаждаться любимой музыкой без отвлечения. Ощутите превосходное качество звука и дизайн премиум-класса с наушниками Razer — вашим надёжным спутником в мире музыки и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1 - данный товар вы можете купить по цене 7060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...