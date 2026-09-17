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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые

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Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 1
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 2
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 3
Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 1
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 2
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 3
  • Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743370
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Зарядный кейс, наушники (2 шт.), кабель USB Type-C, документация
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
50

Описание товара Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые

Беспроводные наушники Яндекс в фиолетовом цвете — компактный формат вкладышей для комфортного прослушивания музыки и общения. Благодаря Bluetooth и технологии TWS True Wireless Stereo наушники работают без проводов, сохраняя свободу движений. Активное шумоподавление помогает сосредоточиться на звучании, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров. Одного заряда хватает до 8 часов работы — удобно для повседневных дел, прогулок и поездок. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Зарядный кейс, наушники (2 шт.), кабель USB Type-C, документация
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники Яндекс в фиолетовом цвете — компактный формат вкладышей для комфортного прослушивания музыки и общения. Благодаря Bluetooth и технологии TWS True Wireless Stereo наушники работают без проводов, сохраняя свободу движений. Активное шумоподавление помогает сосредоточиться на звучании, а встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров. Одного заряда хватает до 8 часов работы — удобно для повседневных дел, прогулок и поездок. Для зарядки предусмотрен разъём USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150VIO фиолетовые - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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