Наушники Sennheiser SC 260 (504402)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб.
В наличии
Код товара: 481768
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.9
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
280
Описание товара Наушники Sennheiser SC 260 (504402)
EPOS I Sennheiser IMPACT SC 260 USB - проводная, прочная, двусторонняя гарнитура с USB-подключением, оптимизированная для унифицированных коммуникаций. Разработана для профессионалов объединенных коммуникаций в контакт-центрах и офисах, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.9
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
EPOS I Sennheiser IMPACT SC 260 USB - проводная, прочная, двусторонняя гарнитура с USB-подключением, оптимизированная для унифицированных коммуникаций. Разработана для профессионалов объединенных коммуникаций в контакт-центрах и офисах, которым требуется качественный звук, долговечность и удобство ношения в течение всего дня.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Sennheiser SC 260 (504402) - стоимость товара 7000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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