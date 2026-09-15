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Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000

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Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 1
Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 2
Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 3
Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 4
Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 1
  • Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 2
  • Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 3
  • Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 4
  • Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
8 160 руб.  14 290 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651475
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000
8 160 руб. -43%
14 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники; кейс для заряда; кабель USB; документация.
Цвет
черный
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000

Наушники Creative - это современное решение для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные беспроводные наушники обладают элегантным черным дизайном и предлагают передовые технологии для наилучшего звучания. Подключение по Bluetooth обеспечивает стабильное соединение с вашими устройствами, а поддержка кодека Apt-X гарантирует передачу звука без потерь. Система активного шумоподавления позволяет наслаждаться музыкой или разговорами без отвлекающих факторов, даже в шумной обстановке. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для совершения звонков на ходу. Вы можете наслаждаться музыкой до 6 часов подряд на одном заряде, а с помощью зарядного кейса общее время работы увеличивается до 24 часов. Сам кейс заряжается проводным способом, обеспечивая быструю и надежную зарядку. Эти наушники от бренда Creative - не просто аксессуар, а незаменимый спутник для тех, кто ценит звучание высокого качества и свободу от проводов.

Отзывы о товаре Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники; кейс для заряда; кабель USB; документация.
Цвет
черный
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Creative - это современное решение для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные беспроводные наушники обладают элегантным черным дизайном и предлагают передовые технологии для наилучшего звучания. Подключение по Bluetooth обеспечивает стабильное соединение с вашими устройствами, а поддержка кодека Apt-X гарантирует передачу звука без потерь. Система активного шумоподавления позволяет наслаждаться музыкой или разговорами без отвлекающих факторов, даже в шумной обстановке. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для совершения звонков на ходу. Вы можете наслаждаться музыкой до 6 часов подряд на одном заряде, а с помощью зарядного кейса общее время работы увеличивается до 24 часов. Сам кейс заряжается проводным способом, обеспечивая быструю и надежную зарядку. Эти наушники от бренда Creative - не просто аксессуар, а незаменимый спутник для тех, кто ценит звучание высокого качества и свободу от проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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