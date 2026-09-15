Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000
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Характеристики
Описание товара Наушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000
Наушники Creative - это современное решение для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные беспроводные наушники обладают элегантным черным дизайном и предлагают передовые технологии для наилучшего звучания. Подключение по Bluetooth обеспечивает стабильное соединение с вашими устройствами, а поддержка кодека Apt-X гарантирует передачу звука без потерь. Система активного шумоподавления позволяет наслаждаться музыкой или разговорами без отвлекающих факторов, даже в шумной обстановке. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для совершения звонков на ходу. Вы можете наслаждаться музыкой до 6 часов подряд на одном заряде, а с помощью зарядного кейса общее время работы увеличивается до 24 часов. Сам кейс заряжается проводным способом, обеспечивая быструю и надежную зарядку. Эти наушники от бренда Creative - не просто аксессуар, а незаменимый спутник для тех, кто ценит звучание высокого качества и свободу от проводов.
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