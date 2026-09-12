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Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL

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Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 1
Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 2
Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 3
Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 1
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 2
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 3
  • Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680171
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
95

Описание товара Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 - Звук без потерь, гибридный ANC. Xiaomi Buds 5 — беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука благодаря HiFi-технологии 48k/28 бит без потери качества и настройке Harman Audio. С функцией записи при тройном нажатии вы сможете легко запечатлеть свой разговор и загрузить его в приложение Xiaomi Earbuds. Умное шумоподавление 30 дБ гарантирует комфортное прослушивание даже в шумной обстановке. Xiaomi Buds 5 идеально подходят для активных людей, которые ценят качественный звук и удобство использования. Лёгкие и компактные наушники обеспечивают надёжную посадку и комфорт в течение всего дня.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 - Звук без потерь, гибридный ANC. Xiaomi Buds 5 — беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука благодаря HiFi-технологии 48k/28 бит без потери качества и настройке Harman Audio. С функцией записи при тройном нажатии вы сможете легко запечатлеть свой разговор и загрузить его в приложение Xiaomi Earbuds. Умное шумоподавление 30 дБ гарантирует комфортное прослушивание даже в шумной обстановке. Xiaomi Buds 5 идеально подходят для активных людей, которые ценят качественный звук и удобство использования. Лёгкие и компактные наушники обеспечивают надёжную посадку и комфорт в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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