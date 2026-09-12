Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Buds 5-Ceramic White BHR8117GL
Беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 - Звук без потерь, гибридный ANC. Xiaomi Buds 5 — беспроводные наушники, которые обеспечивают превосходное качество звука благодаря HiFi-технологии 48k/28 бит без потери качества и настройке Harman Audio. С функцией записи при тройном нажатии вы сможете легко запечатлеть свой разговор и загрузить его в приложение Xiaomi Earbuds. Умное шумоподавление 30 дБ гарантирует комфортное прослушивание даже в шумной обстановке. Xiaomi Buds 5 идеально подходят для активных людей, которые ценят качественный звук и удобство использования. Лёгкие и компактные наушники обеспечивают надёжную посадку и комфорт в течение всего дня.
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