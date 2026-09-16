Наушники Marshall Major V Cream
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Характеристики
Описание товара Наушники Marshall Major V Cream
Наушники Marshall — это стильное и функциональное решение для истинных ценителей качественного звука. Эти накладные наушники в изысканном бежевом оттенке идеально сочетают в себе элегантность и высокие технологии. Они оснащены системой активного шумоподавления, что позволяет полностью погрузиться в мир музыки, защищаясь от внешних шумов. Marshall предлагает удобство использования благодаря складной конструкции, что упрощает хранение и транспортировку. Возможность беспроводного соединения через Bluetooth обеспечивает свободу движений и комфорт, а отсоединяемый кабель и наличие разъема 3.5 mm дают дополнительные варианты подключения для любого устройства. Эти наушники также оснащены встроенным микрофоном, что позволяет легко принимать звонки и общаться без необходимости снимать наушники. Впечатляющая автономность — до 100 часов работы на одном заряде — гарантирует, что музыка будет сопровождать вас в течение многих дней без необходимости частых подзарядок. Внешний вид и технологические характеристики делают наушники Marshall идеальным выбором для тех, кто ценит не только качественный звук, но и стильный дизайн.
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