Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621454
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х22х10
Вес, г.
780
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)
A4Tech Bloody MR575 - беспроводная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, отключаемой RGB подсветкой и съемным микрофоном с функцией шумоподавления.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
A4Tech Bloody MR575 - беспроводная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, отключаемой RGB подсветкой и съемным микрофоном с функцией шумоподавления.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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