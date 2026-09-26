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Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)

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Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 1
Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 2
Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 3
Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 4
Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 5
Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
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  • Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621454
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х22х10
Вес, г.
780

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)

A4Tech Bloody MR575 - беспроводная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, отключаемой RGB подсветкой и съемным микрофоном с функцией шумоподавления.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MR575 черный (MR575)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
A4Tech Bloody MR575 - беспроводная игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, отключаемой RGB подсветкой и съемным микрофоном с функцией шумоподавления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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