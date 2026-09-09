Наушники Sennheiser HD 200 Pro
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%7 720 руб. 8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 154734
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х10
Вес, г.
430
Описание товара Наушники Sennheiser HD 200 Pro
Наушники Sennheiser HD 200 PRO служат для высококлассного воспроизведения музыки. Наслаждаться любимой музыкой позволит удобное расположение на голове дужки с мягкой подкладкой, а также велюровые чашечки, которые обеспечивают равномерное распределение звуков во всем интервале частот и передают звук точно в ухо. Звуковая катушка и система демпфирования гарантирует точное воспроизведение сигнала. Среднечастотные звуки воспроизводятся гладко, что подходит для профессионального использования. Для подключения служит универсальный разъем с контактами с золотым напылением.
Видео:
Видеообзор на Наушники Sennheiser HD 200 Pro
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Наушники Sennheiser HD 200 PRO служат для высококлассного воспроизведения музыки. Наслаждаться любимой музыкой позволит удобное расположение на голове дужки с мягкой подкладкой, а также велюровые чашечки, которые обеспечивают равномерное распределение звуков во всем интервале частот и передают звук точно в ухо. Звуковая катушка и система демпфирования гарантирует точное воспроизведение сигнала. Среднечастотные звуки воспроизводятся гладко, что подходит для профессионального использования. Для подключения служит универсальный разъем с контактами с золотым напылением.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Видео:
Видеообзор на Наушники Sennheiser HD 200 Pro
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Наушники Sennheiser HD 200 Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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