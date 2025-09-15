Наушники Marshall Major V Brown
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 681622
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
480
Описание товара Наушники Marshall Major V Brown
Описание товара Наушники Marshall Major V Brown Наушники Marshall Major V имеют частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц и выдают насыщенное и сбалансированное звучание. Импеданс 32 обеспечивает стабильное качество звука при использовании со смартфонами или ноутбуками.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Marshall Major V Brown Наушники Marshall Major V имеют частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц и выдают насыщенное и сбалансированное звучание. Импеданс 32 обеспечивает стабильное качество звука при использовании со смартфонами или ноутбуками.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, поэтому об использовании пока ничего сказать не могу. Но распаковка произвела благотворное впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, единственное, долго носить - уши устают. + я ношу гвоздики, на них амбишура немного неприятно давит. В остальном все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок подруге, она довольна. Пришли быстро, хорошо упакованы.
Достоинства:
Комментарий:
Плохой звук, не тянет на 9200, звук скорее на 2000₽.
Достоинства:
Комментарий:
наушники бомба звук супер брал сыну на днюху очень понравились
Достоинства:
Комментарий:
Наушники балдеж, все работает, сидят супер удобно, к приложению подключилось сразу, звук на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришел быстро , звук хороший,голос собеседнику при общении в наушниках слышно,даже при порядочном ветре,удобные, с приложением синхронизацию прошли.В целом доволен покупкой, если в процессе штатной эксплуатации не отлетят ,значит однозначно рекомендую,в случае чего дополню. Спасибо за товар.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер. Звук чистый удобные правда не подключаются к приложению
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший. Оригинал. Официальное приложение наушники определяет.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь с этими наушниками уже \"Оригинал\" будет все в порядке
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал 100% Жене очень понравились, звук шикарный
Достоинства:
Комментарий:
Пришли наушники без задержек, упакованы хорошо. Звук отличный. Ребёнок подарком доволен
Достоинства:
Комментарий:
По всем признакам-оригинал. Есть пленка,нет складок на коробке,хлястики до конца не приклеены.Сами наушники сразу подключились к приложению и обновились. Прилегают к моей голове нормально,не давят. Спустя час появился странный писк в левом динамике,что делать?
Достоинства:
Комментарий:
Огонь, купил сравнить с JBL520. Marshall по звучанию выше на голову!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал и по приложению, и по qr-коду (цифры совпадают). Звучание потрясное, в стиле майоров) Вообщем, довольна всецело покупкой, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли в целости, все работает. Но не понравилось, что наушники пришли в обычном почтовом пакете(
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление - супер! моё - что смог угодить ребенку, ребенка - что она хотела именно это! наушники - бомба! качество изготовления соответствует. мы все рады! товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли в хорошем состоянии, дарил дочери, она в восторге, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Одним словом классика!!! Выглядят стильно, будем надеяться, что и звук будет соответствовать!
Наушники Marshall Major V Brown - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Marshall Major V Brown
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, поэтому об использовании пока ничего сказать не могу. Но распаковка произвела благотворное впечатление.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие, единственное, долго носить - уши устают. + я ношу гвоздики, на них амбишура немного неприятно давит. В остальном все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок подруге, она довольна. Пришли быстро, хорошо упакованы.
Достоинства:
Комментарий:
Плохой звук, не тянет на 9200, звук скорее на 2000₽.
Достоинства:
Комментарий:
наушники бомба звук супер брал сыну на днюху очень понравились
Достоинства:
Комментарий:
Наушники балдеж, все работает, сидят супер удобно, к приложению подключилось сразу, звук на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришел быстро , звук хороший,голос собеседнику при общении в наушниках слышно,даже при порядочном ветре,удобные, с приложением синхронизацию прошли.В целом доволен покупкой, если в процессе штатной эксплуатации не отлетят ,значит однозначно рекомендую,в случае чего дополню. Спасибо за товар.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер. Звук чистый удобные правда не подключаются к приложению
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший. Оригинал. Официальное приложение наушники определяет.
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь с этими наушниками уже \"Оригинал\" будет все в порядке
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал 100% Жене очень понравились, звук шикарный
Достоинства:
Комментарий:
Пришли наушники без задержек, упакованы хорошо. Звук отличный. Ребёнок подарком доволен
Достоинства:
Комментарий:
По всем признакам-оригинал. Есть пленка,нет складок на коробке,хлястики до конца не приклеены.Сами наушники сразу подключились к приложению и обновились. Прилегают к моей голове нормально,не давят. Спустя час появился странный писк в левом динамике,что делать?
Достоинства:
Комментарий:
Огонь, купил сравнить с JBL520. Marshall по звучанию выше на голову!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал и по приложению, и по qr-коду (цифры совпадают). Звучание потрясное, в стиле майоров) Вообщем, довольна всецело покупкой, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли в целости, все работает. Но не понравилось, что наушники пришли в обычном почтовом пакете(
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление - супер! моё - что смог угодить ребенку, ребенка - что она хотела именно это! наушники - бомба! качество изготовления соответствует. мы все рады! товар рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли в хорошем состоянии, дарил дочери, она в восторге, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Одним словом классика!!! Выглядят стильно, будем надеяться, что и звук будет соответствовать!