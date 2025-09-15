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Наушники Marshall Major V Brown купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Marshall Major V Brown

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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  • Наушники Marshall Major V Brown - фото 18
  • Наушники Marshall Major V Brown - фото 19
  • Наушники Marshall Major V Brown - фото 20
  • Наушники Marshall Major V Brown - фото 21
  • Наушники Marshall Major V Brown - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Marshall Major V Brown
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
480

Описание товара Наушники Marshall Major V Brown

Описание товара Наушники Marshall Major V Brown Наушники Marshall Major V имеют частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц и выдают насыщенное и сбалансированное звучание. Импеданс 32 обеспечивает стабильное качество звука при использовании со смартфонами или ноутбуками.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Major V Brown

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Борис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, поэтому об использовании пока ничего сказать не могу. Но распаковка произвела благотворное впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Daria N.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, единственное, долго носить - уши устают. + я ношу гвоздики, на них амбишура немного неприятно давит. В остальном все отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Мария З.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок подруге, она довольна. Пришли быстро, хорошо упакованы.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Плохой звук, не тянет на 9200, звук скорее на 2000₽.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
АЛЕКСАНДР Р.

Достоинства:


Комментарий:
наушники бомба звук супер брал сыну на днюху очень понравились
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Ярослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники балдеж, все работает, сидят супер удобно, к приложению подключилось сразу, звук на уровне
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришел быстро , звук хороший,голос собеседнику при общении в наушниках слышно,даже при порядочном ветре,удобные, с приложением синхронизацию прошли.В целом доволен покупкой, если в процессе штатной эксплуатации не отлетят ,значит однозначно рекомендую,в случае чего дополню. Спасибо за товар.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Степан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники супер. Звук чистый удобные правда не подключаются к приложению
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший. Оригинал. Официальное приложение наушники определяет.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
David S.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь с этими наушниками уже \"Оригинал\" будет все в порядке
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал 100% Жене очень понравились, звук шикарный
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
Пришли наушники без задержек, упакованы хорошо. Звук отличный. Ребёнок подарком доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Инал Б.

Достоинства:


Комментарий:
По всем признакам-оригинал. Есть пленка,нет складок на коробке,хлястики до конца не приклеены.Сами наушники сразу подключились к приложению и обновились. Прилегают к моей голове нормально,не давят. Спустя час появился странный писк в левом динамике,что делать?
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь, купил сравнить с JBL520. Marshall по звучанию выше на голову!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Полина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал и по приложению, и по qr-коду (цифры совпадают). Звучание потрясное, в стиле майоров) Вообщем, довольна всецело покупкой, спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли в целости, все работает. Но не понравилось, что наушники пришли в обычном почтовом пакете(
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление - супер! моё - что смог угодить ребенку, ребенка - что она хотела именно это! наушники - бомба! качество изготовления соответствует. мы все рады! товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли в хорошем состоянии, дарил дочери, она в восторге, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Одним словом классика!!! Выглядят стильно, будем надеяться, что и звук будет соответствовать!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Marshall Major V Brown Наушники Marshall Major V имеют частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц и выдают насыщенное и сбалансированное звучание. Импеданс 32 обеспечивает стабильное качество звука при использовании со смартфонами или ноутбуками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Борис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, поэтому об использовании пока ничего сказать не могу. Но распаковка произвела благотворное впечатление.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Daria N.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие, единственное, долго носить - уши устают. + я ношу гвоздики, на них амбишура немного неприятно давит. В остальном все отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Мария З.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок подруге, она довольна. Пришли быстро, хорошо упакованы.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Плохой звук, не тянет на 9200, звук скорее на 2000₽.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
АЛЕКСАНДР Р.

Достоинства:


Комментарий:
наушники бомба звук супер брал сыну на днюху очень понравились
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Ярослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники балдеж, все работает, сидят супер удобно, к приложению подключилось сразу, звук на уровне
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Товар пришел быстро , звук хороший,голос собеседнику при общении в наушниках слышно,даже при порядочном ветре,удобные, с приложением синхронизацию прошли.В целом доволен покупкой, если в процессе штатной эксплуатации не отлетят ,значит однозначно рекомендую,в случае чего дополню. Спасибо за товар.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Степан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники супер. Звук чистый удобные правда не подключаются к приложению
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший. Оригинал. Официальное приложение наушники определяет.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
David S.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь с этими наушниками уже \"Оригинал\" будет все в порядке
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал 100% Жене очень понравились, звук шикарный
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
Пришли наушники без задержек, упакованы хорошо. Звук отличный. Ребёнок подарком доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Инал Б.

Достоинства:


Комментарий:
По всем признакам-оригинал. Есть пленка,нет складок на коробке,хлястики до конца не приклеены.Сами наушники сразу подключились к приложению и обновились. Прилегают к моей голове нормально,не давят. Спустя час появился странный писк в левом динамике,что делать?
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь, купил сравнить с JBL520. Marshall по звучанию выше на голову!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Полина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал и по приложению, и по qr-коду (цифры совпадают). Звучание потрясное, в стиле майоров) Вообщем, довольна всецело покупкой, спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли в целости, все работает. Но не понравилось, что наушники пришли в обычном почтовом пакете(
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление - супер! моё - что смог угодить ребенку, ребенка - что она хотела именно это! наушники - бомба! качество изготовления соответствует. мы все рады! товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники пришли в хорошем состоянии, дарил дочери, она в восторге, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Одним словом классика!!! Выглядят стильно, будем надеяться, что и звук будет соответствовать!


Наушники Marshall Major V Brown - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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