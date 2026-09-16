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Наушники Marshall Major V Midnight Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Marshall Major V Midnight Blue

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное, проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
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  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 4
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 5
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 6
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 7
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 8
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 9
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 10
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 11
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 12
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 13
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 14
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 15
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 16
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 17
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 18
  • Наушники Marshall Major V Midnight Blue - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Marshall Major V Midnight Blue
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное, проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
550

Описание товара Наушники Marshall Major V Midnight Blue

Наушники MARSHALL Major V с подключением 3.5 мм/Bluetooth – оптимальное сочетание функциональности и комфорта для активного использования дома или в офисе. Они создают чистый детализированный звук с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества. Особенности модели MARSHALL Major V Повседневный комфорт Беспроводной тип подключения дарит полную свободу движений без запутывающихся проводов – удобно для спорта, прогулок и повседневного использования. Оголовье равномерно распределяет вес наушников по голове и регулируется под любой размер. Лучший выбор для долгих игровых сессий, работы за компьютером или прослушивания музыки часами без усталости. Кнопка ответа вызова дает возможность принять звонок, не доставая телефон из кармана – достаточно одного нажатия, чтобы переключиться с музыки на разговор. Переключатель треков позволяет листать композиции вперед-назад прямо на наушниках – не нужно доставать телефон, чтобы пропустить надоевшую песню или вернуть любимую. Опция вызова голосового ассистента одним касанием запускает Siri, Google Assistant или Алису – можно ставить таймер, узнавать погоду или управлять музыкой с помощью голоса, не отвлекаясь от дел. Благодаря складной конструкции наушники становятся компактными, легко помещаются даже в небольшую сумку и не занимают много места в багаже. Наличие микрофона превращает наушники в гарнитуру для звонков и голосового управления – можно общаться в мессенджерах, проводить видеоконференции или отвечать на звонки, не доставая телефон. Расширенные технические возможности Благодаря накладной конструкции создаются оптимальные условия для сбалансированного звука – плотные низкие частоты гармонично сочетаются с чистыми верхами без искажений даже на высокой громкости. Отсоединяемый кабель дает возможность использовать разные типы подключения – это продлевает жизнь наушникам и расширяет совместимость с различными устройствами.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Major V Midnight Blue




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное, проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники MARSHALL Major V с подключением 3.5 мм/Bluetooth – оптимальное сочетание функциональности и комфорта для активного использования дома или в офисе. Они создают чистый детализированный звук с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества. Особенности модели MARSHALL Major V Повседневный комфорт Беспроводной тип подключения дарит полную свободу движений без запутывающихся проводов – удобно для спорта, прогулок и повседневного использования. Оголовье равномерно распределяет вес наушников по голове и регулируется под любой размер. Лучший выбор для долгих игровых сессий, работы за компьютером или прослушивания музыки часами без усталости. Кнопка ответа вызова дает возможность принять звонок, не доставая телефон из кармана – достаточно одного нажатия, чтобы переключиться с музыки на разговор. Переключатель треков позволяет листать композиции вперед-назад прямо на наушниках – не нужно доставать телефон, чтобы пропустить надоевшую песню или вернуть любимую. Опция вызова голосового ассистента одним касанием запускает Siri, Google Assistant или Алису – можно ставить таймер, узнавать погоду или управлять музыкой с помощью голоса, не отвлекаясь от дел. Благодаря складной конструкции наушники становятся компактными, легко помещаются даже в небольшую сумку и не занимают много места в багаже. Наличие микрофона превращает наушники в гарнитуру для звонков и голосового управления – можно общаться в мессенджерах, проводить видеоконференции или отвечать на звонки, не доставая телефон. Расширенные технические возможности Благодаря накладной конструкции создаются оптимальные условия для сбалансированного звука – плотные низкие частоты гармонично сочетаются с чистыми верхами без искажений даже на высокой громкости. Отсоединяемый кабель дает возможность использовать разные типы подключения – это продлевает жизнь наушникам и расширяет совместимость с различными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Marshall Major V Midnight Blue - данный товар вы можете купить по цене 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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