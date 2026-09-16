Наушники Marshall Major V Midnight Blue
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Характеристики
Описание товара Наушники Marshall Major V Midnight Blue
Наушники MARSHALL Major V с подключением 3.5 мм/Bluetooth – оптимальное сочетание функциональности и комфорта для активного использования дома или в офисе. Они создают чистый детализированный звук с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества. Особенности модели MARSHALL Major V Повседневный комфорт Беспроводной тип подключения дарит полную свободу движений без запутывающихся проводов – удобно для спорта, прогулок и повседневного использования. Оголовье равномерно распределяет вес наушников по голове и регулируется под любой размер. Лучший выбор для долгих игровых сессий, работы за компьютером или прослушивания музыки часами без усталости. Кнопка ответа вызова дает возможность принять звонок, не доставая телефон из кармана – достаточно одного нажатия, чтобы переключиться с музыки на разговор. Переключатель треков позволяет листать композиции вперед-назад прямо на наушниках – не нужно доставать телефон, чтобы пропустить надоевшую песню или вернуть любимую. Опция вызова голосового ассистента одним касанием запускает Siri, Google Assistant или Алису – можно ставить таймер, узнавать погоду или управлять музыкой с помощью голоса, не отвлекаясь от дел. Благодаря складной конструкции наушники становятся компактными, легко помещаются даже в небольшую сумку и не занимают много места в багаже. Наличие микрофона превращает наушники в гарнитуру для звонков и голосового управления – можно общаться в мессенджерах, проводить видеоконференции или отвечать на звонки, не доставая телефон. Расширенные технические возможности Благодаря накладной конструкции создаются оптимальные условия для сбалансированного звука – плотные низкие частоты гармонично сочетаются с чистыми верхами без искажений даже на высокой громкости. Отсоединяемый кабель дает возможность использовать разные типы подключения – это продлевает жизнь наушникам и расширяет совместимость с различными устройствами.
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