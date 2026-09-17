Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YNDX-00150WHT белые
Беспроводные наушники Яндекс в белом цвете — компактный вариант для комфортного прослушивания музыки, звонков и других повседневных задач. Внутриканальная конструкция помогает удобно разместить наушники, а TWS обеспечивает полностью беспроводное использование без соединяющего кабеля. Система активного шумоподавления снижает влияние внешних звуков, чтобы вы могли сосредоточиться на аудио. Встроенный микрофон позволяет общаться по телефону. Bluetooth-подключение и сопротивление 32 ? делают наушники удобными для ежедневного использования. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а зарядный кейс увеличивает общее время автономности до 26 часов. Чехол заряжается проводным способом. Белый цвет добавляет модели аккуратный и универсальный вид.
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