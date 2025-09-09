Наушники Marshall Major V Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 679449
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
480
Описание товара Наушники Marshall Major V Black
Описание товара Наушники Marshall Major V Black Встречайте Major V, культовые наушники от от легендарного бренда Marshall. Они обеспечивают отличное качество звука и комфорт во время прослушивания музыки. Наушники имеют удобную конструкцию, позволяющую носить их на длительные периоды времени без дискомфорта. Еще больше беспроводного воспроизведения 100+ часов. Major V можно зарядить с помощью функции быстрой зарядки , так что вы сразу же вернетесь к сеансу. Перспективная технология Bluetooth LE Audio, беспроводная зарядка, функциональная м-кнопка помогут Вам оставаться с любимой музыкой всегда на связи.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Marshall Major V Black Встречайте Major V, культовые наушники от от легендарного бренда Marshall. Они обеспечивают отличное качество звука и комфорт во время прослушивания музыки. Наушники имеют удобную конструкцию, позволяющую носить их на длительные периоды времени без дискомфорта. Еще больше беспроводного воспроизведения 100+ часов. Major V можно зарядить с помощью функции быстрой зарядки , так что вы сразу же вернетесь к сеансу. Перспективная технология Bluetooth LE Audio, беспроводная зарядка, функциональная м-кнопка помогут Вам оставаться с любимой музыкой всегда на связи.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от наушников прекрасное, хорошо сидят на голове, звучание на высоте, единственное, спустя один день после получения товара на высоких басах начал дребезжать правый наушник, я не стерпел, и решил снять амбюшуру, и что же я там увидел, как думаете? Между мембраной динамика, и пластиком, что защищает эту мембрану, был обнаружен шарик пенопласта, который мешал свободному ходу динамика при игре музыки и от этого создавалось неприятное шуршание. Товар не из дешёвых, можно сказать премиальный, и такое случается. Претензия не к продавцу, потому что не он собирал эти наушники, а напрямую к изготовителю. Поэтому стоит 4 звезды. :)
Достоинства:
Комментарий:
Пришли целые, коробка нигде не подбита, еще и на пару дней раньше ожидаемой даты. По началу боялась, что будут проблемы с подключением к телефону (уж очень он у меня переборчивый в плане гарнитуры), но все прекрасно работает, приложение тоже увидело наушники. Ещё очень приятно удивило то, как хорошо они держат заряд, что в принципе и было для меня главным критерием выбора. Звук хороший, но, как многие и писали в отзывах, при прослушивании рока и всего в этом роде звучание немного скомканное. Очень хорошо сидят на голове, не спадают, не слазят и т.д., что не может не радовать, если вы занимаетесь спортом или в целом ведёте активный образ жизни. Хорошие наушники, хотя, конечно, хотелось бы цену чуть ниже) p.s. Пользовалась ими почти месяц, единственный недостаток, который заметила со временем, это то, что немного давят на голову, если носить на одном ухе, но это чисто моя субъективщина
Достоинства:
Комментарий:
Сидят на голове хорошо, на голову и уши не давят. По сравнению с Major II, которые у меня были до этого, звук более богатый.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен покупкой данных наушников. Звук просто шикарный. Наушники лёгкие и нет дискомфорта при носке. В приложении настроил под себя параметры и слушаю в удовольствие музыку. Спасибо продавцу за качественный товар и его быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий фирменный, чистый и тонкий звук! Все номера бьются - оригинал. Приложение определяет! Все на высшем уровне!
Достоинства:
Комментарий:
В целом похож на оригинал. Подключение конечно еще те, танцы с бубнами. В наборе не увидел оригинальную затычку, как у многих в наборе присутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
В общем, наушники пришли точно в срок Быстро разобрался в приложении, настроил звук, звук очень хороший, не сильно громкий, но и не тихий, идеально для комфортного прослушивания музыки Наушники не давят и не вызывают дискомфорта при ношении Скажу честно - это мой лучший выбор
Достоинства:
Комментарий:
original спустя 3 недели правый наушник начал троить без музыки
Достоинства:
Комментарий:
были 4 сломались решил взять эти ,смутила цена слишком низкая но вроде в приложение определился ,под амброшурами нет наклейки как в 4 материалы не такие мягкие звук почти как в 4 мб чуть лучше середина ,отличие микрофон и вторая кнопка на левой стороне + появилось приложение с эквалайзером,если берете в первый раз эту фирму звук здесь хороший но не громкий зарядку держат очень долго.
Достоинства:
Комментарий:
100% оригинал, сразу обновились в приложении, вот так:)
Достоинства:
Комментарий:
Неожиданно... но ОРИГИНАЛ!!! Неожиданно, потому что ниже рынка. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
так все норм ну хотелось бы побосистее ..басов нет и неогромкие.ну звук чистый приятный
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, упаковка целая. К приложению подключились моментально. Звук - отличный!
Достоинства:
Комментарий:
очень стильные наушники) звук норм) скачал приложение там не много настроек) ну хотел бы по громче звука)
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел раньше срока, упаковка целая, наушники качественные, звук хороший, по кодам бьются, надеюсь оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
наушники супер, держатся на голове удобно, слышимость чёткая
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкие мега удобные наушники,джойстик это просто гениальное решение очень удобное управление,я очень привередлив к звуку и у меня эти наушники самые бюджетные,даже мои игровые стоят на порядок дороже,звук у этих скажу честно звёзд с неба не хватает но поигравшись с эквалайзером добился вполне приятного даже где то драйвового звука,те кто говорит что звук мажоров заточен из коробки под рок и прочие схожие направления скажу сразу это совсем не так,вот как раз для рока они подходят на мой взгляд меньше всего,звук в этих наушниках подходит больше скорее для танцевальных каких то композиций,бас тут глубокий но медленный (любители расхлябанных тазов с сабом за 3 рубля во весь багажник оценят :) ) середина и верха тоже не сильно детальные,в общей картине ощущается как мягкий такой вайбовый звучек,громкости не много отвала бошки не ждите,из прелесть в том что это наушники на каждый день,будь то поездки в метро или спорт,сидят они на моей бестолковке очень хорошо не давят на уши и не наровят свалится при отжимания,вообщем я скажу честно не смотря на далеко не идеальный звук я влюбился в эргономику этих ушей,если ваша цель максимум звука за эти деньги то проходите мимо если хотите уши на каждый день для езды на велосипеде,прогулках,беготни по делам и прочее то это для вас,эти наушники вам точно не захочется снять с головы через час прослушивания! p.s После прослушивания по проводу через ЦАП дополню отзыв.
Наушники Marshall Major V Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Marshall Major V Black
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от наушников прекрасное, хорошо сидят на голове, звучание на высоте, единственное, спустя один день после получения товара на высоких басах начал дребезжать правый наушник, я не стерпел, и решил снять амбюшуру, и что же я там увидел, как думаете? Между мембраной динамика, и пластиком, что защищает эту мембрану, был обнаружен шарик пенопласта, который мешал свободному ходу динамика при игре музыки и от этого создавалось неприятное шуршание. Товар не из дешёвых, можно сказать премиальный, и такое случается. Претензия не к продавцу, потому что не он собирал эти наушники, а напрямую к изготовителю. Поэтому стоит 4 звезды. :)
Достоинства:
Комментарий:
Пришли целые, коробка нигде не подбита, еще и на пару дней раньше ожидаемой даты. По началу боялась, что будут проблемы с подключением к телефону (уж очень он у меня переборчивый в плане гарнитуры), но все прекрасно работает, приложение тоже увидело наушники. Ещё очень приятно удивило то, как хорошо они держат заряд, что в принципе и было для меня главным критерием выбора. Звук хороший, но, как многие и писали в отзывах, при прослушивании рока и всего в этом роде звучание немного скомканное. Очень хорошо сидят на голове, не спадают, не слазят и т.д., что не может не радовать, если вы занимаетесь спортом или в целом ведёте активный образ жизни. Хорошие наушники, хотя, конечно, хотелось бы цену чуть ниже) p.s. Пользовалась ими почти месяц, единственный недостаток, который заметила со временем, это то, что немного давят на голову, если носить на одном ухе, но это чисто моя субъективщина
Достоинства:
Комментарий:
Сидят на голове хорошо, на голову и уши не давят. По сравнению с Major II, которые у меня были до этого, звук более богатый.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен покупкой данных наушников. Звук просто шикарный. Наушники лёгкие и нет дискомфорта при носке. В приложении настроил под себя параметры и слушаю в удовольствие музыку. Спасибо продавцу за качественный товар и его быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий фирменный, чистый и тонкий звук! Все номера бьются - оригинал. Приложение определяет! Все на высшем уровне!
Достоинства:
Комментарий:
В целом похож на оригинал. Подключение конечно еще те, танцы с бубнами. В наборе не увидел оригинальную затычку, как у многих в наборе присутствуют.
Достоинства:
Комментарий:
В общем, наушники пришли точно в срок Быстро разобрался в приложении, настроил звук, звук очень хороший, не сильно громкий, но и не тихий, идеально для комфортного прослушивания музыки Наушники не давят и не вызывают дискомфорта при ношении Скажу честно - это мой лучший выбор
Достоинства:
Комментарий:
original спустя 3 недели правый наушник начал троить без музыки
Достоинства:
Комментарий:
были 4 сломались решил взять эти ,смутила цена слишком низкая но вроде в приложение определился ,под амброшурами нет наклейки как в 4 материалы не такие мягкие звук почти как в 4 мб чуть лучше середина ,отличие микрофон и вторая кнопка на левой стороне + появилось приложение с эквалайзером,если берете в первый раз эту фирму звук здесь хороший но не громкий зарядку держат очень долго.
Достоинства:
Комментарий:
100% оригинал, сразу обновились в приложении, вот так:)
Достоинства:
Комментарий:
Неожиданно... но ОРИГИНАЛ!!! Неожиданно, потому что ниже рынка. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
так все норм ну хотелось бы побосистее ..басов нет и неогромкие.ну звук чистый приятный
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, упаковка целая. К приложению подключились моментально. Звук - отличный!
Достоинства:
Комментарий:
очень стильные наушники) звук норм) скачал приложение там не много настроек) ну хотел бы по громче звука)
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел раньше срока, упаковка целая, наушники качественные, звук хороший, по кодам бьются, надеюсь оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
наушники супер, держатся на голове удобно, слышимость чёткая
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкие мега удобные наушники,джойстик это просто гениальное решение очень удобное управление,я очень привередлив к звуку и у меня эти наушники самые бюджетные,даже мои игровые стоят на порядок дороже,звук у этих скажу честно звёзд с неба не хватает но поигравшись с эквалайзером добился вполне приятного даже где то драйвового звука,те кто говорит что звук мажоров заточен из коробки под рок и прочие схожие направления скажу сразу это совсем не так,вот как раз для рока они подходят на мой взгляд меньше всего,звук в этих наушниках подходит больше скорее для танцевальных каких то композиций,бас тут глубокий но медленный (любители расхлябанных тазов с сабом за 3 рубля во весь багажник оценят :) ) середина и верха тоже не сильно детальные,в общей картине ощущается как мягкий такой вайбовый звучек,громкости не много отвала бошки не ждите,из прелесть в том что это наушники на каждый день,будь то поездки в метро или спорт,сидят они на моей бестолковке очень хорошо не давят на уши и не наровят свалится при отжимания,вообщем я скажу честно не смотря на далеко не идеальный звук я влюбился в эргономику этих ушей,если ваша цель максимум звука за эти деньги то проходите мимо если хотите уши на каждый день для езды на велосипеде,прогулках,беготни по делам и прочее то это для вас,эти наушники вам точно не захочется снять с головы через час прослушивания! p.s После прослушивания по проводу через ЦАП дополню отзыв.