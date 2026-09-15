Наушники JBL Tune Flex, black
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Flex, black
Продуманные 12-миллиметровые динамики, усиленные форм-фактором stick, обеспечивают чистый басовый звук JBL, так что вы почувствуете каждый пульсирующий удар. Слушайте больше того, что хотите, и меньше того, чего не хотите. Технология активного шумоподавления с 2 микрофонами позволяет свести к минимуму отвлекающие звуковые факторы. С Ambient Aware вы можете в любое время настроиться на окружающую обстановку, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, находясь на природе, а TalkThru позволяет прерваться для быстрого общения, не снимая наушников. Наслаждайтесь беспроблемными звонками по громкой связи в стереосистеме. Tune Flex оснащены 4 микрофонами, поэтому вас всегда будут слышать с идеальной четкостью. Никогда не стесняйтесь ответить на звонок снова. А с помощью VoiceAware вы можете выбирать, сколько вашего собственного голоса слышать, регулируя количество микрофонных входов, подключаемых обратно к наушникам.
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