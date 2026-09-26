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Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple

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Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple - фото 1
Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple - фото 2
Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple - фото 1
  • Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple - фото 2
  • Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741494
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple

JBL Sense Lite Purple — хороший выбор, если вы ищете лёгкие, удобные и защищённые от влаги и пыли TWS-наушники для спорта, прогулок или повседневного использования.

Отзывы о товаре Наушники JBL Sense Lite (JBLSENSELITEPUR) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Sense Lite Purple — хороший выбор, если вы ищете лёгкие, удобные и защищённые от влаги и пыли TWS-наушники для спорта, прогулок или повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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