Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
JBL Tune Flex Ghost
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
В наличии
Код товара: 681172
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
JBL Tune Flex Ghost
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
350
Описание товара Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
JBL Tune Flex Ghost
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
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Страна производитель
Китай
Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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