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Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black

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Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 2
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 3
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 4
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 5
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 6
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 7
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 8
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 9
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 10
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 11
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 12
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 13
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
JBL Tune Flex Ghost
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 1
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 2
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 3
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 4
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 5
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 6
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 7
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 8
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 9
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 10
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 11
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 12
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 13
  • Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
5 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
JBL Tune Flex Ghost
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
350

Описание товара Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black

Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Конструкция
вставные (вкладыши)
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
JBL Tune Flex Ghost
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS JBL TUNE FLEX ghost защищены по стандарту IPX4, который уберегает от воздействия прямых брызг. Чувствительность 110 дБ указывает на громкость, которую развивает аксессуар. Конфигурацией предусмотрено 4 цифровых микрофона, которые служат для активации голосовых помощников, подавления шумов, общения. Амбушюры из пластика и силикона плотно прилегают к ушной раковине. Время автономной работы наушников TWS JBL TUNE FLEX ghost от одного заряда достигает 8 ч. Диаметр мембраны излучателей составляет 12 мм, что позволяет модели воспроизводить высокие и средние частоты. Открытое акустическое исполнение гарантирует чистое звучание. Клавиши обеспечивают управление треками и звонками, а также доступ к функционалу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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