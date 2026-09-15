Наушники JBL Tune Buds Black
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Buds Black
Проводите свой день с помощью наушников JBL Tune Buds. Эти настоящие беспроводные наушники обеспечивают до 48 часов исключительного звука JBL Pure Bass, а эргономичный, водо- и пыленепроницаемый дизайн обеспечивает комфорт в течение всего дня в любую погоду. Простое прикосновение позволяет вам управлять совершенными звонками и наслаждаться ими в любом месте, без постороннего шума. А благодаря технологии активного шумоподавления и Smart Ambient вы сами выбираете, хотите ли вы отключиться от окружающего мира или взаимодействовать с ним. Конструкция бутона обеспечивает идеальную изоляцию от внешних шумов и надежную посадку. Самое приятное то, что приложение JBL Headphones позволяет персонализировать весь процесс прослушивания. Оставайтесь на связи со своим миром, по-своему.
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