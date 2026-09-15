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Наушники JBL Tune Buds Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Buds Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники с микрофоном
Линейка
JBL Tune BUDS
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 1
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 2
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 3
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 4
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 5
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 6
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 7
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 8
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 9
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 10
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 11
  • Наушники JBL Tune Buds Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657355
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники JBL Tune Buds Black
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники с микрофоном
Конструкция
внутриканальные (вакуумные)
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
JBL Tune BUDS
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
170

Описание товара Наушники JBL Tune Buds Black

Проводите свой день с помощью наушников JBL Tune Buds. Эти настоящие беспроводные наушники обеспечивают до 48 часов исключительного звука JBL Pure Bass, а эргономичный, водо- и пыленепроницаемый дизайн обеспечивает комфорт в течение всего дня в любую погоду. Простое прикосновение позволяет вам управлять совершенными звонками и наслаждаться ими в любом месте, без постороннего шума. А благодаря технологии активного шумоподавления и Smart Ambient вы сами выбираете, хотите ли вы отключиться от окружающего мира или взаимодействовать с ним. Конструкция бутона обеспечивает идеальную изоляцию от внешних шумов и надежную посадку. Самое приятное то, что приложение JBL Headphones позволяет персонализировать весь процесс прослушивания. Оставайтесь на связи со своим миром, по-своему.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Buds Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники с микрофоном
Конструкция
внутриканальные (вакуумные)
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
JBL Tune BUDS
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
Проводите свой день с помощью наушников JBL Tune Buds. Эти настоящие беспроводные наушники обеспечивают до 48 часов исключительного звука JBL Pure Bass, а эргономичный, водо- и пыленепроницаемый дизайн обеспечивает комфорт в течение всего дня в любую погоду. Простое прикосновение позволяет вам управлять совершенными звонками и наслаждаться ими в любом месте, без постороннего шума. А благодаря технологии активного шумоподавления и Smart Ambient вы сами выбираете, хотите ли вы отключиться от окружающего мира или взаимодействовать с ним. Конструкция бутона обеспечивает идеальную изоляцию от внешних шумов и надежную посадку. Самое приятное то, что приложение JBL Headphones позволяет персонализировать весь процесс прослушивания. Оставайтесь на связи со своим миром, по-своему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune Buds Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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