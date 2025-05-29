Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный Наушники TWS A4Tech Bloody M70 отличаются стильным дизайном и высоким качеством звука, благодаря чему могут стать отличным выбором для повседневного использования в различных условиях. Данная модель представляет собой полностью беспроводное решение с внутриканальной конструкцией самих наушников, за счет чего они могут легко фиксироваться в ушах любой формы, обеспечивая комфорт при использовании, а также обеспечивают пассивную шумоизоляцию. Другой особенностью устройства является высокое качество звука, что обусловлено использованием высококачественных компонентов с высокими рабочими показателями и поддержкой звуковой схемы формата 2.0. Благодаря этому данная модель позволит вам в полной мере наслаждаться качественным звучанием любимых композиций где бы вы не оказались. Кроме того, в конструкции предусмотрен микрофон, что позволит вам легко общаться по телефону. Управление громкостью и воспроизведением осуществляется при помощи сенсорных кнопок. Наушники TWS A4Tech Bloody M70 подключаются к устройствам при помощи Bluetooth 5.0, среди преимуществ которого можно отметить низкое потребление энергии, а также большой радиус действия – вплоть до 10 м. Время работы на одном заряде может достигать 6 ч. Благодаря кейсу время работы может быть увеличено до 18 ч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C.
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Достоинства:
Комментарий:
К сожалению мне не совсем подошли по уху. Есть проблемы с включением.
Достоинства:
Комментарий:
брала внуку-, очень понравились, говорит - звук- супер...
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошие наушники за свои деньги, немного не то что я хотел , но в целом музыку слушать в самый раз, а играть не очень небольшая задержка звука есть, а вот для музыки самое то, берите, если любите бассы и хороший звук
Достоинства:
Комментарий:
для новых пользователей - как гарнитура шлак, зато можно играть в них, на гейм моде как будто вообще задержки нет(мож я стар уже) несколько человек с подами и ксяомяо говорили что эти удобнее по звуку - старого производства были круче, голос "кортаны" был приятнее, звук вцелом лучше (но мож мне неудачные попались сейчас, первыми доволен как слон, но толи подмочил то ли че. одна сбоить начала) прикольный метод определения разрядки, они начинает пропадать звук, но если телефон поближе поднять то продолжают работать, видимо по бт первым бьет
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие зарядки держать хорошо качество звука норм
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок сыну. Сказал хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук, очень хорошо держит заряд. Чехол эргономичный, вкладыши удобные, хорошо сидят в ушах
Достоинства:
Комментарий:
качает не по детски. одни потеряли. снова такие же купили
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо . Но я потеряла один наушник и не знаю что делать(((
Достоинства:
Комментарий:
+звук нормальный, басы хорошие(если у вас их ноль то вставляйте наушники получше или меняйте амбушюры. стандартные очень мягкие для длительного ношения) +режим низкой задержки работает, задержка в играх не чувствуется вообще. -нет шумоподавления. была проблема с прерывающимся звуком на пк, оказалось наушники не дружат с адаптером tp-link. купил другой с антенкой и все стало хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
нормально работают, но звук так себе.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, рабочее, сын доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, но со звуком надо рабоаться.
Достоинства:
Комментарий:
всё в идеале доставили быстро целые работают идеально
Достоинства:
Комментарий:
звук подходит именно для игр, а не для прослушивания музыки. мало низов совсем и много средних частот. пробегал немного в онлайн шутеры, rust и прочее и в целом звуком доволен. но ждать чего-то на уровне рейзеров 7.1 не стоит. наушники сугубо для своего сегмента.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, качество звучания хорошее. Исполнение хорошее, кейс нормальный , не хлипкий. Рекомендую однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
лучше чем ожидал, звук и главное микрофоны работают отлично
Достоинства:
Комментарий:
звук на 4/5,заряд держит хорошо ,своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Достойные наушники, качество звука хорошее. Единственный минус — отсутствие приложения на смартфон для управления функциями и обновления прошивки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие нацшникик,кейс подвержен царапинам,активного шумоподавления не хватает,на компе с бт 5.3 прерывается иногда звук,иногда в кейс приходится класть,чтоб включились,бабка в озвучке эт вообще бред,в целом меня все устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная упаковка, коробка в коробке+ блистер внутри. Отличное звучание за такие деньги. Спасибо
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению мне не совсем подошли по уху. Есть проблемы с включением.
Достоинства:
Комментарий:
брала внуку-, очень понравились, говорит - звук- супер...
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошие наушники за свои деньги, немного не то что я хотел , но в целом музыку слушать в самый раз, а играть не очень небольшая задержка звука есть, а вот для музыки самое то, берите, если любите бассы и хороший звук
Достоинства:
Комментарий:
для новых пользователей - как гарнитура шлак, зато можно играть в них, на гейм моде как будто вообще задержки нет(мож я стар уже) несколько человек с подами и ксяомяо говорили что эти удобнее по звуку - старого производства были круче, голос "кортаны" был приятнее, звук вцелом лучше (но мож мне неудачные попались сейчас, первыми доволен как слон, но толи подмочил то ли че. одна сбоить начала) прикольный метод определения разрядки, они начинает пропадать звук, но если телефон поближе поднять то продолжают работать, видимо по бт первым бьет
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие зарядки держать хорошо качество звука норм
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок сыну. Сказал хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук, очень хорошо держит заряд. Чехол эргономичный, вкладыши удобные, хорошо сидят в ушах
Достоинства:
Комментарий:
качает не по детски. одни потеряли. снова такие же купили
Достоинства:
Комментарий:
Неплохо . Но я потеряла один наушник и не знаю что делать(((
Достоинства:
Комментарий:
+звук нормальный, басы хорошие(если у вас их ноль то вставляйте наушники получше или меняйте амбушюры. стандартные очень мягкие для длительного ношения) +режим низкой задержки работает, задержка в играх не чувствуется вообще. -нет шумоподавления. была проблема с прерывающимся звуком на пк, оказалось наушники не дружат с адаптером tp-link. купил другой с антенкой и все стало хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
нормально работают, но звук так себе.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, рабочее, сын доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, но со звуком надо рабоаться.
Достоинства:
Комментарий:
всё в идеале доставили быстро целые работают идеально
Достоинства:
Комментарий:
звук подходит именно для игр, а не для прослушивания музыки. мало низов совсем и много средних частот. пробегал немного в онлайн шутеры, rust и прочее и в целом звуком доволен. но ждать чего-то на уровне рейзеров 7.1 не стоит. наушники сугубо для своего сегмента.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, качество звучания хорошее. Исполнение хорошее, кейс нормальный , не хлипкий. Рекомендую однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
лучше чем ожидал, звук и главное микрофоны работают отлично
Достоинства:
Комментарий:
звук на 4/5,заряд держит хорошо ,своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Достойные наушники, качество звука хорошее. Единственный минус — отсутствие приложения на смартфон для управления функциями и обновления прошивки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие нацшникик,кейс подвержен царапинам,активного шумоподавления не хватает,на компе с бт 5.3 прерывается иногда звук,иногда в кейс приходится класть,чтоб включились,бабка в озвучке эт вообще бред,в целом меня все устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная упаковка, коробка в коробке+ блистер внутри. Отличное звучание за такие деньги. Спасибо