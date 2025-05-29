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Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный

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Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный
3 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный, красный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
255

Описание товара Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный

Описание товара Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный Наушники TWS A4Tech Bloody M70 отличаются стильным дизайном и высоким качеством звука, благодаря чему могут стать отличным выбором для повседневного использования в различных условиях. Данная модель представляет собой полностью беспроводное решение с внутриканальной конструкцией самих наушников, за счет чего они могут легко фиксироваться в ушах любой формы, обеспечивая комфорт при использовании, а также обеспечивают пассивную шумоизоляцию. Другой особенностью устройства является высокое качество звука, что обусловлено использованием высококачественных компонентов с высокими рабочими показателями и поддержкой звуковой схемы формата 2.0. Благодаря этому данная модель позволит вам в полной мере наслаждаться качественным звучанием любимых композиций где бы вы не оказались. Кроме того, в конструкции предусмотрен микрофон, что позволит вам легко общаться по телефону. Управление громкостью и воспроизведением осуществляется при помощи сенсорных кнопок. Наушники TWS A4Tech Bloody M70 подключаются к устройствам при помощи Bluetooth 5.0, среди преимуществ которого можно отметить низкое потребление энергии, а также большой радиус действия – вплоть до 10 м. Время работы на одном заряде может достигать 6 ч. Благодаря кейсу время работы может быть увеличено до 18 ч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мария Д.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению мне не совсем подошли по уху. Есть проблемы с включением.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
брала внуку-, очень понравились, говорит - звук- супер...
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошие наушники за свои деньги, немного не то что я хотел , но в целом музыку слушать в самый раз, а играть не очень небольшая задержка звука есть, а вот для музыки самое то, берите, если любите бассы и хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр к.

Достоинства:


Комментарий:
для новых пользователей - как гарнитура шлак, зато можно играть в них, на гейм моде как будто вообще задержки нет(мож я стар уже) несколько человек с подами и ксяомяо говорили что эти удобнее по звуку - старого производства были круче, голос "кортаны" был приятнее, звук вцелом лучше (но мож мне неудачные попались сейчас, первыми доволен как слон, но толи подмочил то ли че. одна сбоить начала) прикольный метод определения разрядки, они начинает пропадать звук, но если телефон поближе поднять то продолжают работать, видимо по бт первым бьет
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие зарядки держать хорошо качество звука норм
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок сыну. Сказал хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Илларион С.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный звук, очень хорошо держит заряд. Чехол эргономичный, вкладыши удобные, хорошо сидят в ушах
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
качает не по детски. одни потеряли. снова такие же купили
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Карина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо . Но я потеряла один наушник и не знаю что делать(((
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
+звук нормальный, басы хорошие(если у вас их ноль то вставляйте наушники получше или меняйте амбушюры. стандартные очень мягкие для длительного ношения) +режим низкой задержки работает, задержка в играх не чувствуется вообще. -нет шумоподавления. была проблема с прерывающимся звуком на пк, оказалось наушники не дружат с адаптером tp-link. купил другой с антенкой и все стало хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работают, но звук так себе.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, рабочее, сын доволен
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, но со звуком надо рабоаться.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Максим Ю.

Достоинства:


Комментарий:
всё в идеале доставили быстро целые работают идеально
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
звук подходит именно для игр, а не для прослушивания музыки. мало низов совсем и много средних частот. пробегал немного в онлайн шутеры, rust и прочее и в целом звуком доволен. но ждать чего-то на уровне рейзеров 7.1 не стоит. наушники сугубо для своего сегмента.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, качество звучания хорошее. Исполнение хорошее, кейс нормальный , не хлипкий. Рекомендую однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Кр Сергей

Достоинства:


Комментарий:
лучше чем ожидал, звук и главное микрофоны работают отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Иль Н.

Достоинства:


Комментарий:
звук на 4/5,заряд держит хорошо ,своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Достойные наушники, качество звука хорошее. Единственный минус — отсутствие приложения на смартфон для управления функциями и обновления прошивки.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Виктор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие нацшникик,кейс подвержен царапинам,активного шумоподавления не хватает,на компе с бт 5.3 прерывается иногда звук,иногда в кейс приходится класть,чтоб включились,бабка в озвучке эт вообще бред,в целом меня все устроило.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная упаковка, коробка в коробке+ блистер внутри. Отличное звучание за такие деньги. Спасибо



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный, красный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный Наушники TWS A4Tech Bloody M70 отличаются стильным дизайном и высоким качеством звука, благодаря чему могут стать отличным выбором для повседневного использования в различных условиях. Данная модель представляет собой полностью беспроводное решение с внутриканальной конструкцией самих наушников, за счет чего они могут легко фиксироваться в ушах любой формы, обеспечивая комфорт при использовании, а также обеспечивают пассивную шумоизоляцию. Другой особенностью устройства является высокое качество звука, что обусловлено использованием высококачественных компонентов с высокими рабочими показателями и поддержкой звуковой схемы формата 2.0. Благодаря этому данная модель позволит вам в полной мере наслаждаться качественным звучанием любимых композиций где бы вы не оказались. Кроме того, в конструкции предусмотрен микрофон, что позволит вам легко общаться по телефону. Управление громкостью и воспроизведением осуществляется при помощи сенсорных кнопок. Наушники TWS A4Tech Bloody M70 подключаются к устройствам при помощи Bluetooth 5.0, среди преимуществ которого можно отметить низкое потребление энергии, а также большой радиус действия – вплоть до 10 м. Время работы на одном заряде может достигать 6 ч. Благодаря кейсу время работы может быть увеличено до 18 ч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мария Д.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению мне не совсем подошли по уху. Есть проблемы с включением.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
брала внуку-, очень понравились, говорит - звук- супер...
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошие наушники за свои деньги, немного не то что я хотел , но в целом музыку слушать в самый раз, а играть не очень небольшая задержка звука есть, а вот для музыки самое то, берите, если любите бассы и хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр к.

Достоинства:


Комментарий:
для новых пользователей - как гарнитура шлак, зато можно играть в них, на гейм моде как будто вообще задержки нет(мож я стар уже) несколько человек с подами и ксяомяо говорили что эти удобнее по звуку - старого производства были круче, голос "кортаны" был приятнее, звук вцелом лучше (но мож мне неудачные попались сейчас, первыми доволен как слон, но толи подмочил то ли че. одна сбоить начала) прикольный метод определения разрядки, они начинает пропадать звук, но если телефон поближе поднять то продолжают работать, видимо по бт первым бьет
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники хорошие зарядки держать хорошо качество звука норм
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок сыну. Сказал хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Илларион С.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный звук, очень хорошо держит заряд. Чехол эргономичный, вкладыши удобные, хорошо сидят в ушах
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
качает не по детски. одни потеряли. снова такие же купили
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Карина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохо . Но я потеряла один наушник и не знаю что делать(((
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
+звук нормальный, басы хорошие(если у вас их ноль то вставляйте наушники получше или меняйте амбушюры. стандартные очень мягкие для длительного ношения) +режим низкой задержки работает, задержка в играх не чувствуется вообще. -нет шумоподавления. была проблема с прерывающимся звуком на пк, оказалось наушники не дружат с адаптером tp-link. купил другой с антенкой и все стало хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работают, но звук так себе.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое, рабочее, сын доволен
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, но со звуком надо рабоаться.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Максим Ю.

Достоинства:


Комментарий:
всё в идеале доставили быстро целые работают идеально
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
звук подходит именно для игр, а не для прослушивания музыки. мало низов совсем и много средних частот. пробегал немного в онлайн шутеры, rust и прочее и в целом звуком доволен. но ждать чего-то на уровне рейзеров 7.1 не стоит. наушники сугубо для своего сегмента.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, качество звучания хорошее. Исполнение хорошее, кейс нормальный , не хлипкий. Рекомендую однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Кр Сергей

Достоинства:


Комментарий:
лучше чем ожидал, звук и главное микрофоны работают отлично
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Иль Н.

Достоинства:


Комментарий:
звук на 4/5,заряд держит хорошо ,своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Достойные наушники, качество звука хорошее. Единственный минус — отсутствие приложения на смартфон для управления функциями и обновления прошивки.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Виктор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие нацшникик,кейс подвержен царапинам,активного шумоподавления не хватает,на компе с бт 5.3 прерывается иногда звук,иногда в кейс приходится класть,чтоб включились,бабка в озвучке эт вообще бред,в целом меня все устроило.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная упаковка, коробка в коробке+ блистер внутри. Отличное звучание за такие деньги. Спасибо


Наушники A4Tech Bloody M70 черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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