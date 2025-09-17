Наушники Logitech G435 белый (981-001074)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech G435 белый (981-001074)
Радиочастотная гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED – удобная и легкая модель, которую можно подключить к любому ПК, игровой приставке и смартфону через Bluetooth или LIGHTSPEED. Вы можете взять наушники с собой на прогулку или в компьютерный клуб, ведь заряда АКБ хватит на 18 часов. Удобное оголовье легко регулируется и мало весит, а наушники дополнены приятным эффектом памяти. Устройство Logitech G435 LIGHTSPEED совместимо с системами Dolby Atmos и Windows Sonic, позволяя вам ощутить громкий объемный звук с эффектом присутствия. В играх такая акустика поможет быстро вычислить расположение противника и легче держать все под контролем. Чувствительный микрофон передает голос не хуже профессиональной микрофонной стойки на компьютерном столе. Регулятор и кнопка включения расположены рядом с ухом, благодаря чему вам не придется отвлекаться от игрового процесса.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, подключаются и к ps4 и к компьютеру.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка слегка избита, но товар хорошего качества, вместо граммофона пойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сбалансированный звук, легкие, с комфортными амбушюрами, в которых не потеют уши, приличное время работы от одного заряда, с донглом нет задержки, по блютусу низкая задержка - играть вряд ли, но видео не мешает смотреть вовсе. Есть режим прозрачности, но он \"такой себе\". Микрофон в целом нормальный, но мог быть получше, однако учитывая цену наушников, считаю, что минусов у них нет.
Достоинства:
Комментарий:
уши хорошие, качество звука нормальное, для работы пойдёт, пришли в упаковке, ощущение что её пинали ногами или они вообще б/у, жалко фоток не сделал
Достоинства:
Комментарий:
микрофон 2/10,звук 5/10,единственный плюс наушников-вес,такие дела пупупу
Достоинства:
Комментарий:
сын доволен, посмотрим как будут в работе. мне не понравилось то, что пришли просто в заводской упаковке. Можно бы как то упаковать, всё таки такой товар.... можно и повредить.
Достоинства:
Комментарий:
Наихудшие наушники, которые я когда-либо надевал. Качество звука - сущий мрак. Звук двоится, в играх невозможно определить откуда доносится звук, а громкость у этих \"наушников\" - позор. Даже при максимальном уровне громкости звук такой, будто я сижу в наушниках за 50 руб. Крайне не рекомендую этот девайс
Достоинства:
Комментарий:
Наушники беру не первый раз, всё хорошо работает, дети рады.
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, одни из лучших на рынке, правда дорого ваты. Ещё я столкнулся с проблемой: потерял радиоканал, и теперь не знаю где его купить. помогите пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, сидят удобно, но бесит, что переодически отключаются на секунд 5-10, хотя сидишь на месте возле компьютера
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. долго держат заряд, для игровых наушников звук очень хороший. покупала парню на подарок - он доволен, и я тоже
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, очень долго пользуюсь, все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук. удобно сидят, спустя 4 часа сильного дискомфорта нет.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, звук и микрофон отличные. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники пользуюсь уже несколько месяцев, пока что все хорошо. После прошлых наушников (Ardor gaming Vault) ощущаются очень лёгкими. Единственный минус - огольвье немного не удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники первый опыт по беспроводу рекомендую
Отзывы о товаре Наушники Logitech G435 белый (981-001074)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, подключаются и к ps4 и к компьютеру.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка слегка избита, но товар хорошего качества, вместо граммофона пойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сбалансированный звук, легкие, с комфортными амбушюрами, в которых не потеют уши, приличное время работы от одного заряда, с донглом нет задержки, по блютусу низкая задержка - играть вряд ли, но видео не мешает смотреть вовсе. Есть режим прозрачности, но он \"такой себе\". Микрофон в целом нормальный, но мог быть получше, однако учитывая цену наушников, считаю, что минусов у них нет.
Достоинства:
Комментарий:
уши хорошие, качество звука нормальное, для работы пойдёт, пришли в упаковке, ощущение что её пинали ногами или они вообще б/у, жалко фоток не сделал
Достоинства:
Комментарий:
микрофон 2/10,звук 5/10,единственный плюс наушников-вес,такие дела пупупу
Достоинства:
Комментарий:
сын доволен, посмотрим как будут в работе. мне не понравилось то, что пришли просто в заводской упаковке. Можно бы как то упаковать, всё таки такой товар.... можно и повредить.
Достоинства:
Комментарий:
Наихудшие наушники, которые я когда-либо надевал. Качество звука - сущий мрак. Звук двоится, в играх невозможно определить откуда доносится звук, а громкость у этих \"наушников\" - позор. Даже при максимальном уровне громкости звук такой, будто я сижу в наушниках за 50 руб. Крайне не рекомендую этот девайс
Достоинства:
Комментарий:
Наушники беру не первый раз, всё хорошо работает, дети рады.
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, одни из лучших на рынке, правда дорого ваты. Ещё я столкнулся с проблемой: потерял радиоканал, и теперь не знаю где его купить. помогите пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, сидят удобно, но бесит, что переодически отключаются на секунд 5-10, хотя сидишь на месте возле компьютера
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. долго держат заряд, для игровых наушников звук очень хороший. покупала парню на подарок - он доволен, и я тоже
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, очень долго пользуюсь, все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук. удобно сидят, спустя 4 часа сильного дискомфорта нет.
Достоинства:
Комментарий:
наушники хорошие, звук и микрофон отличные. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники пользуюсь уже несколько месяцев, пока что все хорошо. После прошлых наушников (Ardor gaming Vault) ощущаются очень лёгкими. Единственный минус - огольвье немного не удобное.
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники первый опыт по беспроводу рекомендую