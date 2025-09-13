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Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise

5 Отзывы
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Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 1
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 2
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 3
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 4
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 5
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 6
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 7
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 8
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 9
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 10
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 1
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 2
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 3
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 4
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 5
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 6
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 7
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 8
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 9
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 10
  • Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
бирюзовый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise

Наушники JBL представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности, ориентированное на любителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные беспроводные наушники выполнены в современном бирюзовом цвете, который подчеркнёт ваш уникальный стиль. Оснащённые встроенным микрофоном, они обеспечивают чёткую и чистую передачу вашего голоса во время звонков. Благодаря использованию Bluetooth-технологии, наушники предлагают полную свободу движений и удобство без проводов. Продуманная конструкция и совершенная эргономика делают их использование максимально комфортным даже при длительном ношении. С зарядным кейсом общий запас времени работы достигает впечатляющих 25 часов, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой целый день, не беспокоясь о частой подзарядке. Бренд JBL, известный своим непревзойдённым качеством звука, гарантирует насыщенный и чистый звук, который удивит даже самых требовательных меломанов. Наушники JBL — это больше, чем просто аксессуар. Это ваш надёжный спутник в мире музыки, подкастов и общения, где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники,качество звучание на высоте скачал приложение,настроил под себя,и слушай с кайфом
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники , звук чистый приятный, басы хорошие , высокие и средние частоты сбалансированные . цена = качество , единственный минус - это доставать из кейса наушники , видимо дело сноровки.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные наушники, при долгом прослушивании уши не устают и не болят
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на подарок :) На вид достойные (сравниваю со своими яблочными четвертыми), долго выбирал в этом ценовом сегменте. Пластик качественный, приятный.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
звук норм, печально что нету опчый повысить звук, как-то тиховаты даже эквалайзер не помогает.



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
бирюзовый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники JBL представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности, ориентированное на любителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные беспроводные наушники выполнены в современном бирюзовом цвете, который подчеркнёт ваш уникальный стиль. Оснащённые встроенным микрофоном, они обеспечивают чёткую и чистую передачу вашего голоса во время звонков. Благодаря использованию Bluetooth-технологии, наушники предлагают полную свободу движений и удобство без проводов. Продуманная конструкция и совершенная эргономика делают их использование максимально комфортным даже при длительном ношении. С зарядным кейсом общий запас времени работы достигает впечатляющих 25 часов, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой целый день, не беспокоясь о частой подзарядке. Бренд JBL, известный своим непревзойдённым качеством звука, гарантирует насыщенный и чистый звук, который удивит даже самых требовательных меломанов. Наушники JBL — это больше, чем просто аксессуар. Это ваш надёжный спутник в мире музыки, подкастов и общения, где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники,качество звучание на высоте скачал приложение,настроил под себя,и слушай с кайфом
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники , звук чистый приятный, басы хорошие , высокие и средние частоты сбалансированные . цена = качество , единственный минус - это доставать из кейса наушники , видимо дело сноровки.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные наушники, при долгом прослушивании уши не устают и не болят
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на подарок :) На вид достойные (сравниваю со своими яблочными четвертыми), долго выбирал в этом ценовом сегменте. Пластик качественный, приятный.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
звук норм, печально что нету опчый повысить звук, как-то тиховаты даже эквалайзер не помогает.


Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise - купить по цене 4850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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