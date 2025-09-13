Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
Наушники JBL представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности, ориентированное на любителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные беспроводные наушники выполнены в современном бирюзовом цвете, который подчеркнёт ваш уникальный стиль. Оснащённые встроенным микрофоном, они обеспечивают чёткую и чистую передачу вашего голоса во время звонков. Благодаря использованию Bluetooth-технологии, наушники предлагают полную свободу движений и удобство без проводов. Продуманная конструкция и совершенная эргономика делают их использование максимально комфортным даже при длительном ношении. С зарядным кейсом общий запас времени работы достигает впечатляющих 25 часов, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой целый день, не беспокоясь о частой подзарядке. Бренд JBL, известный своим непревзойдённым качеством звука, гарантирует насыщенный и чистый звук, который удивит даже самых требовательных меломанов. Наушники JBL — это больше, чем просто аксессуар. Это ваш надёжный спутник в мире музыки, подкастов и общения, где бы вы ни находились.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Спортивные наушники JBL, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитНаушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитНаушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white
-
В наличииЦена 4 760 руб.1190 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 Turquoise
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLKCN) Black
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCPURCN) Purple
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитНаушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Спортивные наушники JBL, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники,качество звучание на высоте скачал приложение,настроил под себя,и слушай с кайфом
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники , звук чистый приятный, басы хорошие , высокие и средние частоты сбалансированные . цена = качество , единственный минус - это доставать из кейса наушники , видимо дело сноровки.
Достоинства:
Комментарий:
Удобные наушники, при долгом прослушивании уши не устают и не болят
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок :) На вид достойные (сравниваю со своими яблочными четвертыми), долго выбирал в этом ценовом сегменте. Пластик качественный, приятный.
Достоинства:
Комментарий:
звук норм, печально что нету опчый повысить звук, как-то тиховаты даже эквалайзер не помогает.
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники,качество звучание на высоте скачал приложение,настроил под себя,и слушай с кайфом
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники , звук чистый приятный, басы хорошие , высокие и средние частоты сбалансированные . цена = качество , единственный минус - это доставать из кейса наушники , видимо дело сноровки.
Достоинства:
Комментарий:
Удобные наушники, при долгом прослушивании уши не устают и не болят
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок :) На вид достойные (сравниваю со своими яблочными четвертыми), долго выбирал в этом ценовом сегменте. Пластик качественный, приятный.
Достоинства:
Комментарий:
звук норм, печально что нету опчый повысить звук, как-то тиховаты даже эквалайзер не помогает.