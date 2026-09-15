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Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White

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Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 1
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 2
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 3
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 4
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 5
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 6
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 7
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 8
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 9
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 10
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 11
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 12
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 13
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 14
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 15
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 16
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 17
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 18
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 19
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 20
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 21
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 1
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 2
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 3
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 4
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 5
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 6
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 7
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 8
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 9
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 10
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 11
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 12
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 13
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 14
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 15
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 16
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 17
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 18
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 19
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 20
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 21
  • Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
495

Описание товара Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White

Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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