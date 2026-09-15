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Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые - фото 1
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые - фото 2
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые - фото 3
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
4 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Monster
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые

Наушники Monster — это стильное сочетание удобства и качества звука, идеально подходящее для любителей компактных аудиоустройств. Эти беспроводные наушники-вкладыши, выполненные в элегантном белом цвете, обеспечивают свободу движения благодаря Bluetooth-соединению, позволяя вам наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Встроенный микрофон позволяет легко управлять звонками и голосовыми командами, делая общение максимально комфортным. Бренд Monster гарантирует надежность и долговечность устройства, предоставляя вам возможность погрузиться в мир музыки с превосходным качеством звука и современными технологиями.

Отзывы о товаре Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые




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Характеристики
Бренд
Monster
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Monster — это стильное сочетание удобства и качества звука, идеально подходящее для любителей компактных аудиоустройств. Эти беспроводные наушники-вкладыши, выполненные в элегантном белом цвете, обеспечивают свободу движения благодаря Bluetooth-соединению, позволяя вам наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Встроенный микрофон позволяет легко управлять звонками и голосовыми командами, делая общение максимально комфортным. Бренд Monster гарантирует надежность и долговечность устройства, предоставляя вам возможность погрузиться в мир музыки с превосходным качеством звука и современными технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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