Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 622362
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
100
Описание товара Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
Наушники Monster — это стильное сочетание удобства и качества звука, идеально подходящее для любителей компактных аудиоустройств. Эти беспроводные наушники-вкладыши, выполненные в элегантном белом цвете, обеспечивают свободу движения благодаря Bluetooth-соединению, позволяя вам наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Встроенный микрофон позволяет легко управлять звонками и голосовыми командами, делая общение максимально комфортным. Бренд Monster гарантирует надежность и долговечность устройства, предоставляя вам возможность погрузиться в мир музыки с превосходным качеством звука и современными технологиями.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наушники Monster — это стильное сочетание удобства и качества звука, идеально подходящее для любителей компактных аудиоустройств. Эти беспроводные наушники-вкладыши, выполненные в элегантном белом цвете, обеспечивают свободу движения благодаря Bluetooth-соединению, позволяя вам наслаждаться любимыми треками без лишних проводов. Встроенный микрофон позволяет легко управлять звонками и голосовыми командами, делая общение максимально комфортным. Бренд Monster гарантирует надежность и долговечность устройства, предоставляя вам возможность погрузиться в мир музыки с превосходным качеством звука и современными технологиями.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Monster SuperSilm AirLinks White белые - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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