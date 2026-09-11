Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109)
Наушники Jabra – это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники с проводным подключением обеспечивают надежную и стабильную передачу аудиосигнала, что является важным для профессионального использования и продвинутых аудиофилов. Изготовленные в стильном черном цвете, они универсально подходят к любому стилю и настройке. Длина кабеля в 2,1 метра позволяет свободно двигаться, не отрываясь от занятий или работы. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для звонков или онлайн-конференций. Сопротивление в 32? гарантирует отличное качество звука с хорошей детализацией и обширной звуковой сценой. Подключение через USB обеспечивает простоту использования с современными устройствами, а отсутствие складной конструкции делает их более прочными и надежными для повседневного использования. Наушники Jabra – это надежность, комфорт и качество в одном устройстве.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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