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Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109)

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Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 1
Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 2
Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 3
Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 4
Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 5
Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 6
Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 7
Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 1
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 2
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 3
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 4
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 5
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 6
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 7
  • Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486080
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х5
Вес, г.
219

Описание товара Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109)

Наушники Jabra – это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники с проводным подключением обеспечивают надежную и стабильную передачу аудиосигнала, что является важным для профессионального использования и продвинутых аудиофилов. Изготовленные в стильном черном цвете, они универсально подходят к любому стилю и настройке. Длина кабеля в 2,1 метра позволяет свободно двигаться, не отрываясь от занятий или работы. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для звонков или онлайн-конференций. Сопротивление в 32? гарантирует отличное качество звука с хорошей детализацией и обширной звуковой сценой. Подключение через USB обеспечивает простоту использования с современными устройствами, а отсутствие складной конструкции делает их более прочными и надежными для повседневного использования. Наушники Jabra – это надежность, комфорт и качество в одном устройстве.

Отзывы о товаре Наушники Jabra EVOLVE 20 MS Mono (4993-823-109)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Jabra – это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти накладные наушники с проводным подключением обеспечивают надежную и стабильную передачу аудиосигнала, что является важным для профессионального использования и продвинутых аудиофилов. Изготовленные в стильном черном цвете, они универсально подходят к любому стилю и настройке. Длина кабеля в 2,1 метра позволяет свободно двигаться, не отрываясь от занятий или работы. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их идеальными для звонков или онлайн-конференций. Сопротивление в 32? гарантирует отличное качество звука с хорошей детализацией и обширной звуковой сценой. Подключение через USB обеспечивает простоту использования с современными устройствами, а отсутствие складной конструкции делает их более прочными и надежными для повседневного использования. Наушники Jabra – это надежность, комфорт и качество в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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