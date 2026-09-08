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Наушники AKG K 72 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники AKG K 72

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Наушники AKG K 72 - фото 1
Наушники AKG K 72 - фото 2
Наушники AKG K 72 - фото 3
Наушники AKG K 72 - фото 4
Наушники AKG K 72 - фото 5
Наушники AKG K 72 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники AKG K 72 - фото 1
  • Наушники AKG K 72 - фото 2
  • Наушники AKG K 72 - фото 3
  • Наушники AKG K 72 - фото 4
  • Наушники AKG K 72 - фото 5
  • Наушники AKG K 72 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140415
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Характеристики

Бренд
AKG
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х11
Вес, г.
200

Описание товара Наушники AKG K 72

Наушники AKG представляют собой идеальное сочетание стиля и высокого качества звука для истинных ценителей аудио. Эти проводные накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете, который добавляет им изысканности и универсальности. Длина кабеля составляет 3 метра, что обеспечивает дополнительную свободу движения и удобство использования, позволяя комфортно подключать их к различным устройствам, не ограничивая вас в передвижении. Наушники оснащены стандартным разъемом jack 3.5 мм, что делает их совместимыми с широким спектром аудио устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и музыкальные системы. Накладная конструкция обеспечит плотное прилегание и эффективную звукоизоляцию, что позволяет полностью погрузиться в мир музыки, не отвлекаясь на внешние шумы. AKG известен своим пристальным вниманием к деталям и стремлением к безупречности в каждой модели, поэтому эти наушники подарят вам чистое звучание с глубокими басами и четкими высокими частотами. Независимо от того, слушаете ли вы музыку дома или в пути, наушники AKG станут вашим надежным спутником, предоставляя высокое качество звука и комфортное использование в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Наушники AKG K 72




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Характеристики
Бренд
AKG
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники AKG представляют собой идеальное сочетание стиля и высокого качества звука для истинных ценителей аудио. Эти проводные накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете, который добавляет им изысканности и универсальности. Длина кабеля составляет 3 метра, что обеспечивает дополнительную свободу движения и удобство использования, позволяя комфортно подключать их к различным устройствам, не ограничивая вас в передвижении. Наушники оснащены стандартным разъемом jack 3.5 мм, что делает их совместимыми с широким спектром аудио устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и музыкальные системы. Накладная конструкция обеспечит плотное прилегание и эффективную звукоизоляцию, что позволяет полностью погрузиться в мир музыки, не отвлекаясь на внешние шумы. AKG известен своим пристальным вниманием к деталям и стремлением к безупречности в каждой модели, поэтому эти наушники подарят вам чистое звучание с глубокими басами и четкими высокими частотами. Независимо от того, слушаете ли вы музыку дома или в пути, наушники AKG станут вашим надежным спутником, предоставляя высокое качество звука и комфортное использование в любом месте и в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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