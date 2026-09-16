Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)
Наушники LOGITECH в чёрном цвете созданы для геймеров, которым важны свобода движений и концентрация на игре. Беспроводное подключение по Bluetooth избавляет от лишних проводов, а встроенная система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на происходящем. Одного заряда хватает до 8 часов работы — достаточно для продолжительной игровой сессии или прослушивания музыки. Встроенный микрофон поддерживает общение во время игры, а сопротивление 32 Ом обеспечивает сбалансированную работу наушников. Складная конструкция делает модель удобной для хранения и переноски. В комплекте предусмотрен кабель длиной 1,5 м с USB-разъёмом. Универсальное сочетание функциональности, компактности и сдержанного чёрного дизайна.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Наушники-вкладыши, Игровые бюджетные, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 390 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex mint
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X - Green
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2, чёрный
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитНаушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитНаушники JBL, модель Wave Flex TWS, black
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитНаушники JBL, модель Wave Flex TWS, white
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, белый
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, розовый
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, синий
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, чёрный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Наушники-вкладыши, Игровые бюджетные, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)