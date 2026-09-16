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Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)

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Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 1
Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 2
Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 3
Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 1
  • Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 2
  • Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 3
  • Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702075
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Наушники, USB-донгл для режима Lightspeed, кабель для зарядки (USB-C), документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х8
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)

Наушники LOGITECH в чёрном цвете созданы для геймеров, которым важны свобода движений и концентрация на игре. Беспроводное подключение по Bluetooth избавляет от лишних проводов, а встроенная система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на происходящем. Одного заряда хватает до 8 часов работы — достаточно для продолжительной игровой сессии или прослушивания музыки. Встроенный микрофон поддерживает общение во время игры, а сопротивление 32 Ом обеспечивает сбалансированную работу наушников. Складная конструкция делает модель удобной для хранения и переноски. В комплекте предусмотрен кабель длиной 1,5 м с USB-разъёмом. Универсальное сочетание функциональности, компактности и сдержанного чёрного дизайна.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G435 LightSpeed Black (981-001053)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Наушники, USB-донгл для режима Lightspeed, кабель для зарядки (USB-C), документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники LOGITECH в чёрном цвете созданы для геймеров, которым важны свобода движений и концентрация на игре. Беспроводное подключение по Bluetooth избавляет от лишних проводов, а встроенная система активного шумоподавления помогает сосредоточиться на происходящем. Одного заряда хватает до 8 часов работы — достаточно для продолжительной игровой сессии или прослушивания музыки. Встроенный микрофон поддерживает общение во время игры, а сопротивление 32 Ом обеспечивает сбалансированную работу наушников. Складная конструкция делает модель удобной для хранения и переноски. В комплекте предусмотрен кабель длиной 1,5 м с USB-разъёмом. Универсальное сочетание функциональности, компактности и сдержанного чёрного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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