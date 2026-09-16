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Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue

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Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue
4 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
15
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue

Качественное звучание стало еще проще и приятнее. Наушники JBL Wave Buds 2 оснащены фирменным звучанием JBL Pure Bass, активным шумоподавлением и технологией Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, какую часть внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте звонками в режиме громкой связи простым нажатием на наушники. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить язык звука и голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
15
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Качественное звучание стало еще проще и приятнее. Наушники JBL Wave Buds 2 оснащены фирменным звучанием JBL Pure Bass, активным шумоподавлением и технологией Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, какую часть внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте звонками в режиме громкой связи простым нажатием на наушники. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить язык звука и голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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