Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue
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Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
В наличии
Код товара: 740908
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
15
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue
Качественное звучание стало еще проще и приятнее. Наушники JBL Wave Buds 2 оснащены фирменным звучанием JBL Pure Bass, активным шумоподавлением и технологией Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, какую часть внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте звонками в режиме громкой связи простым нажатием на наушники. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить язык звука и голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое.
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Бренд
Тип конструкции
внутриканальные
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
15
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Качественное звучание стало еще проще и приятнее. Наушники JBL Wave Buds 2 оснащены фирменным звучанием JBL Pure Bass, активным шумоподавлением и технологией Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, какую часть внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте звонками в режиме громкой связи простым нажатием на наушники. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить язык звука и голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники JBL Wave Buds 2 (JBLWBUDS2BLU) Blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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