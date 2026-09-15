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Наушники JBL Wave Flex mint купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Flex mint

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Наушники JBL Wave Flex mint - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
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  • Наушники JBL Wave Flex mint - фото 3
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  • Наушники JBL Wave Flex mint - фото 7
  • Наушники JBL Wave Flex mint - фото 8
  • Наушники JBL Wave Flex mint - фото 9
  • Наушники JBL Wave Flex mint - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники JBL Wave Flex mint
4 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
38

Описание товара Наушники JBL Wave Flex mint

С беспроводными наушниками JBL Wave Flex получите максимум от своих миксов благодаря высококачественному звуку с 12-мм динамиками и технологией JBL Deep Bass Sound. А полуоткрытая конструкция позволяет наслаждаться звуком, не блокируя ушной канал. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам с зарядным кейсом наушники JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А благодаря быстрой зарядке вы можете подзарядить наушники еще на два часа всего за 10 минут. Слушайте, что происходит вокруг вас с технологией Smart Ambient. Когда вам нужно сделать паузу для быстрого разговора, TalkThru позволяет мгновенно услышать себя и окружающих, не вынимая наушников. Или используйте Ambient Aware, чтобы музыка продолжала играть, не забывая о том, что вас окружает. Когда вы совершаете стереофонические вызовы в режиме громкой связи на ходу, VoiceAware позволяет вам сбалансировать уровень собственного голоса, который вы слышите во время разговора с другими людьми.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Flex mint




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Описание
С беспроводными наушниками JBL Wave Flex получите максимум от своих миксов благодаря высококачественному звуку с 12-мм динамиками и технологией JBL Deep Bass Sound. А полуоткрытая конструкция позволяет наслаждаться звуком, не блокируя ушной канал. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам с зарядным кейсом наушники JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А благодаря быстрой зарядке вы можете подзарядить наушники еще на два часа всего за 10 минут. Слушайте, что происходит вокруг вас с технологией Smart Ambient. Когда вам нужно сделать паузу для быстрого разговора, TalkThru позволяет мгновенно услышать себя и окружающих, не вынимая наушников. Или используйте Ambient Aware, чтобы музыка продолжала играть, не забывая о том, что вас окружает. Когда вы совершаете стереофонические вызовы в режиме громкой связи на ходу, VoiceAware позволяет вам сбалансировать уровень собственного голоса, который вы слышите во время разговора с другими людьми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Flex mint - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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