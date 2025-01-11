Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%4 180 руб. 7 390 руб.
В наличии
Код товара: 616726
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 180 руб. -43%
7 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
38
Описание товара Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
Получите максимальную отдачу от ваших миксов с высококачественным звуком благодаря безопасным наушникам с 12-миллиметровыми драйверами и глубоким басовым звучанием JBL. Эргономичный дизайн наушников JBL Wave Flex с откидывающейся крышкой настолько удобен, что вы можете забыть о том, что вы их носите. Откидывающаяся конструкция позволяет наслаждаться звуком в полном объеме, не закупоривая слуховой проход. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам в чехле JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А когда вам нужно больше энергии, вы можете ускорить процесс зарядки еще на два часа всего за 10 минут.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Получите максимальную отдачу от ваших миксов с высококачественным звуком благодаря безопасным наушникам с 12-миллиметровыми драйверами и глубоким басовым звучанием JBL. Эргономичный дизайн наушников JBL Wave Flex с откидывающейся крышкой настолько удобен, что вы можете забыть о том, что вы их носите. Откидывающаяся конструкция позволяет наслаждаться звуком в полном объеме, не закупоривая слуховой проход. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам в чехле JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А когда вам нужно больше энергии, вы можете ускорить процесс зарядки еще на два часа всего за 10 минут.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыну на ДР.. Он очень доволен, звук отличный, вид современный, приятный цвет.. Спасибо продавцу!
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыну на ДР.. Он очень доволен, звук отличный, вид современный, приятный цвет.. Спасибо продавцу!