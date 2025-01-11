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Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue

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Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 3
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 4
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 5
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 6
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 7
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 8
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 9
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 7
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 8
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 9
  • Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
4 180 руб.  7 390 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
4 180 руб. -43%
7 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
38

Описание товара Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue

Получите максимальную отдачу от ваших миксов с высококачественным звуком благодаря безопасным наушникам с 12-миллиметровыми драйверами и глубоким басовым звучанием JBL. Эргономичный дизайн наушников JBL Wave Flex с откидывающейся крышкой настолько удобен, что вы можете забыть о том, что вы их носите. Откидывающаяся конструкция позволяет наслаждаться звуком в полном объеме, не закупоривая слуховой проход. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам в чехле JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А когда вам нужно больше энергии, вы можете ускорить процесс зарядки еще на два часа всего за 10 минут.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue

Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали сыну на ДР.. Он очень доволен, звук отличный, вид современный, приятный цвет.. Спасибо продавцу!



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Описание
Получите максимальную отдачу от ваших миксов с высококачественным звуком благодаря безопасным наушникам с 12-миллиметровыми драйверами и глубоким басовым звучанием JBL. Эргономичный дизайн наушников JBL Wave Flex с откидывающейся крышкой настолько удобен, что вы можете забыть о том, что вы их носите. Откидывающаяся конструкция позволяет наслаждаться звуком в полном объеме, не закупоривая слуховой проход. Благодаря 8 часам автономной работы в наушниках и 24 часам в чехле JBL Wave Flex обеспечивают звук в течение всего дня. А когда вам нужно больше энергии, вы можете ускорить процесс зарядки еще на два часа всего за 10 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали сыну на ДР.. Он очень доволен, звук отличный, вид современный, приятный цвет.. Спасибо продавцу!


Наушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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