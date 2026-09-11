Top.Mail.Ru
Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 1
Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 2
Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 3
Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 1
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 2
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 3
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576687
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1)

Сразитесь со врагами в легкой киберспортивной гарнитуре, раскрывающую свои преимущества под давлением. Представляем Razer BlackShark V2 X - тройная угроза за счет восхитительного звучания, превосходной чистоты микрофона и звукоизоляции высокого качества, подтвержденными про-игроками. 50ММ ДИНАМИКИ RAZER™ TRIFORCE. С возможностью индивидуальной передачи высоких, средних и низких частот, наш новый запатентованный дизайн динамиков работает как 3 в 1 - выдавая яркое звучание с богатыми высокими частотами и мощными басами, четкой и ясной передачей голоса. КАРДИОИДНЫЙ МИКРОФОН RAZER™ HYPERCLEAR. Предлагая улучшенную передачу речи и шумоподавление, сгибаемый микрофон этой легкой киберспортивной гарнитуры имеет оптимизированный корпус с более открытой конструкцией для минимальных помех, что обеспечивает повышенную четкость для более близкого звучания вашего голоса. ПРОДВИНУТОЕ ПАССИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ. От шумной толпы до шума вашей установки, отключите сторонние звуки и наслаждайтесь непрерывной сосредоточенностью с помощью специальных закрытых наушников, которые полностью закрывают ваши уши, и благодаря мягким амбушюрам, образующим идеальное уплотнение для большей звукоизоляции. ЛЕГКИЙ КОМФОРТ. При весе всего 240 грамм, во время игровых марафонов вы едва вспомните, что надели наушники. Гарнитура сделана еще более удобной благодаря более толстому оголовью и улучшенным амбушюрам из пены с эффектом памяти и покрытием из дышащей ткани и мягкой искусственной кожи. 7.1 SURROUND SOUND. Повысьте свою осведомленность в игре и не позволяйте сторонним шумам отвлечь вас с точно позиционированным звуком, который позволит вам интуитивно понять откуда исходит каждый звук в игре. * Доступна только для Windows 10 64-bit.

Отзывы о товаре Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Способ зарядки чехла
проводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сразитесь со врагами в легкой киберспортивной гарнитуре, раскрывающую свои преимущества под давлением. Представляем Razer BlackShark V2 X - тройная угроза за счет восхитительного звучания, превосходной чистоты микрофона и звукоизоляции высокого качества, подтвержденными про-игроками. 50ММ ДИНАМИКИ RAZER™ TRIFORCE. С возможностью индивидуальной передачи высоких, средних и низких частот, наш новый запатентованный дизайн динамиков работает как 3 в 1 - выдавая яркое звучание с богатыми высокими частотами и мощными басами, четкой и ясной передачей голоса. КАРДИОИДНЫЙ МИКРОФОН RAZER™ HYPERCLEAR. Предлагая улучшенную передачу речи и шумоподавление, сгибаемый микрофон этой легкой киберспортивной гарнитуры имеет оптимизированный корпус с более открытой конструкцией для минимальных помех, что обеспечивает повышенную четкость для более близкого звучания вашего голоса. ПРОДВИНУТОЕ ПАССИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ. От шумной толпы до шума вашей установки, отключите сторонние звуки и наслаждайтесь непрерывной сосредоточенностью с помощью специальных закрытых наушников, которые полностью закрывают ваши уши, и благодаря мягким амбушюрам, образующим идеальное уплотнение для большей звукоизоляции. ЛЕГКИЙ КОМФОРТ. При весе всего 240 грамм, во время игровых марафонов вы едва вспомните, что надели наушники. Гарнитура сделана еще более удобной благодаря более толстому оголовью и улучшенным амбушюрам из пены с эффектом памяти и покрытием из дышащей ткани и мягкой искусственной кожи. 7.1 SURROUND SOUND. Повысьте свою осведомленность в игре и не позволяйте сторонним шумам отвлечь вас с точно позиционированным звуком, который позволит вам интуитивно понять откуда исходит каждый звук в игре. * Доступна только для Windows 10 64-bit.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Blackshark V2 X - White (RZ04-03240700-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...