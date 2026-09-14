Наушники Realme Buds Air 8 Graphite
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Realme Buds Air 8 Graphite
TWS гарнитура Realme Buds Air 8 сочетает в себе превосходное качество звука, актуальный дизайн, вдохновленный природой, и интеллектуальные технологии. В каждом из них установлены два драйвера диаметром 11 мм и 6 мм, что обеспечивает богатое и детализированное звучание с мощными басами и чистым вокалом. Встроенный AI-переводчик делает обмен языками быстрым и удобным, а активное шумоподавление позволяет сосредоточиться только на музыке или разговоре, исключая внешние шумы. Высокий уровень защиты - IP55, - обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги, что делает эти наушники идеальными для использования в любых условиях. Время работы достигает до 58 часов при использовании с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой или звонками на протяжении долгого времени без подзарядки. Отличное звучание, интеллектуальные функции и долговечность - всё это делает наушники Realme Buds Air 8 отличным выбором для активных людей и тех, кто ценит качество и удобство.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитНаушники Logitech G435 (981-001065) LightSpeed Blue
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитНаушники JBL, модель Wave Flex TWS, black
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитНаушники JBL, модель Wave Flex TWS, white
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, белый
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, розовый
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, синий
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex 2, чёрный
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds Black
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитНаушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLK) black
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитНаушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитНаушники Fanny Wang 1002 Pink
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds черный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 8 Graphite