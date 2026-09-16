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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue

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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
430

Описание товара Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue

Наушники JBL JBLT730BTBLU — беспроводная накладная модель, ориентированая на пользователей, которым важны надежность, автономность и простота использования. Беспроводное подключение Bluetooth 6.0 Современный протокол обеспечивает стабильное соединение со смартфоном, планшетом или ноутбуком на расстоянии до 10 метров в помещении. Технология способствует низкому энергопотреблению, что напрямую влияет на длительность работы от встроенного аккумулятора. Закрытая накладная акустическая конструкция Модель полностью охватывает ухо амбушюрами, обеспечивая физическую пассивную изоляцию от окружающего шума. Закрытый тип акустики предотвращает утечку звука, позволяя слушать музыку, не мешая окружающим.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
голубой
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Развернуть
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники JBL JBLT730BTBLU — беспроводная накладная модель, ориентированая на пользователей, которым важны надежность, автономность и простота использования. Беспроводное подключение Bluetooth 6.0 Современный протокол обеспечивает стабильное соединение со смартфоном, планшетом или ноутбуком на расстоянии до 10 метров в помещении. Технология способствует низкому энергопотреблению, что напрямую влияет на длительность работы от встроенного аккумулятора. Закрытая накладная акустическая конструкция Модель полностью охватывает ухо амбушюрами, обеспечивая физическую пассивную изоляцию от окружающего шума. Закрытый тип акустики предотвращает утечку звука, позволяя слушать музыку, не мешая окружающим.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBLU) blue - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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