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Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black - фото 1
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black - фото 2
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black - фото 3
  • Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black
4 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Monster
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black

Представляем беспроводные наушники Monster — идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти наушники-вкладыши черного цвета обеспечат вам полную свободу движений благодаря подключению по Bluetooth. Слушайте музыку, подкасты или отвечайте на звонки с максимальным комфортом, так как встроенный микрофон обеспечивает четкость и чистоту звука. Компактные и эргономичные, наушники Monster разработаны для комфортной посадки в ушах, что делает их идеальными для длительного ношения и активного образа жизни. Наслаждайтесь до 4 часов непрерывной работы на одном заряде, будь то утренняя пробежка, поездка на работу или отдых дома. Бренд Monster гарантирует высокое качество звучания, передавая все нюансы и детали ваших любимых треков. Эти наушники станут вашим надежным спутником во всех повседневных делах, обеспечивая отличное звучание и стабильное соединение где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black




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Характеристики
Бренд
Monster
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем беспроводные наушники Monster — идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти наушники-вкладыши черного цвета обеспечат вам полную свободу движений благодаря подключению по Bluetooth. Слушайте музыку, подкасты или отвечайте на звонки с максимальным комфортом, так как встроенный микрофон обеспечивает четкость и чистоту звука. Компактные и эргономичные, наушники Monster разработаны для комфортной посадки в ушах, что делает их идеальными для длительного ношения и активного образа жизни. Наслаждайтесь до 4 часов непрерывной работы на одном заряде, будь то утренняя пробежка, поездка на работу или отдых дома. Бренд Monster гарантирует высокое качество звучания, передавая все нюансы и детали ваших любимых треков. Эти наушники станут вашим надежным спутником во всех повседневных делах, обеспечивая отличное звучание и стабильное соединение где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Monster SuperSilm AirLinks Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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