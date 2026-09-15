Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCPURCN) Purple
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 681182
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
495
Описание товара Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCPURCN) Purple
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Bluetooth-гарнитура JBL Tune 770NC с технологий адаптивного шумоподавления позволяет не отвлекаться на посторонние звуки при прослушивании аудиоконтента и во время общения. Она синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и поддерживает функцию одновременного подключения к двум устройствам. Динамики с диаметром мембраны 40 мм и технология JBL Pure Bass формируют насыщенный детализированный звук. Приложение JBL Headphones позволяет настраивать звучание по предпочтениям. Аккумулятор емкостью 690 мАч гарантирует до 70 часов автономной работы гарнитуры JBL Tune 770NC. Технология ускоренной зарядки помогает восстанавливать энергоресурс для 3 часов прослушивания за 5 минут.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCPURCN) Purple - по цене 4850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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