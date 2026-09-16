Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 701426
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 850 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
10
Описание товара Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
Фиолетовые наушники TWS JBL Tune Buds оснащены эластичными силиконовыми амбушюрами. Внутриканальная конструкция не требует установки дополнительных креплений. Закрытая акустика сохраняет четкость и громкость звучания на оживленной улице. Модель оснащена 4 цифровыми микрофонами и системой шумоподавления. Благодаря кейсу наушники выдерживают до 48 ч работы без подзарядки. На корпусе JBL Tune Buds есть сенсорные кнопки для активации голосового помощника, приема и завершения входящих звонков, переключения музыки. Вы можете управлять настройками устройства через мобильное приложение на смартфоне или планшете. Наушники поддерживают работу в монорежиме с подключением по Bluetooth 5.3 на расстоянии до 10 м.
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Фиолетовые наушники TWS JBL Tune Buds оснащены эластичными силиконовыми амбушюрами. Внутриканальная конструкция не требует установки дополнительных креплений. Закрытая акустика сохраняет четкость и громкость звучания на оживленной улице. Модель оснащена 4 цифровыми микрофонами и системой шумоподавления. Благодаря кейсу наушники выдерживают до 48 ч работы без подзарядки. На корпусе JBL Tune Buds есть сенсорные кнопки для активации голосового помощника, приема и завершения входящих звонков, переключения музыки. Вы можете управлять настройками устройства через мобильное приложение на смартфоне или планшете. Наушники поддерживают работу в монорежиме с подключением по Bluetooth 5.3 на расстоянии до 10 м.
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - купить по цене 4850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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