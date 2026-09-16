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Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple

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Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 1
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 2
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 3
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Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 5
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 6
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 7
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 8
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 9
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 10
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 11
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 12
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 13
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 14
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 15
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 16
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 17
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 18
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Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 20
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Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 1
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 2
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 3
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 4
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 5
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 6
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 7
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 8
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 9
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 10
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 11
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 12
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 13
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 14
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 15
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 16
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 17
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 18
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 19
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 20
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 21
  • Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
10

Описание товара Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple

Фиолетовые наушники TWS JBL Tune Buds оснащены эластичными силиконовыми амбушюрами. Внутриканальная конструкция не требует установки дополнительных креплений. Закрытая акустика сохраняет четкость и громкость звучания на оживленной улице. Модель оснащена 4 цифровыми микрофонами и системой шумоподавления. Благодаря кейсу наушники выдерживают до 48 ч работы без подзарядки. На корпусе JBL Tune Buds есть сенсорные кнопки для активации голосового помощника, приема и завершения входящих звонков, переключения музыки. Вы можете управлять настройками устройства через мобильное приложение на смартфоне или планшете. Наушники поддерживают работу в монорежиме с подключением по Bluetooth 5.3 на расстоянии до 10 м.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Фиолетовые наушники TWS JBL Tune Buds оснащены эластичными силиконовыми амбушюрами. Внутриканальная конструкция не требует установки дополнительных креплений. Закрытая акустика сохраняет четкость и громкость звучания на оживленной улице. Модель оснащена 4 цифровыми микрофонами и системой шумоподавления. Благодаря кейсу наушники выдерживают до 48 ч работы без подзарядки. На корпусе JBL Tune Buds есть сенсорные кнопки для активации голосового помощника, приема и завершения входящих звонков, переключения музыки. Вы можете управлять настройками устройства через мобильное приложение на смартфоне или планшете. Наушники поддерживают работу в монорежиме с подключением по Bluetooth 5.3 на расстоянии до 10 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple - купить по цене 4850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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