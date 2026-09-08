Наушники AKG K92 (3169H00030)
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Характеристики
Описание товара Наушники AKG K92 (3169H00030)
В течение более полувека компания AKG создает профессиональное звуковое оборудование. Огромный опыт, фирменные технологии и знания точных нюансов конструкции воплощены в наушниках AKG.Студийные наушники AKG K92 рассчитаны на профессиональное применение. Это предполагает удобство при длительном использовании, долговечность конструкции и высокую точность воспроизведения звука. Модель выполнена в закрытом дизайне и имеет превосходные технические характеристики. 40-мм драйверы (динамики) позволяют наслаждаться мощным и качественным звучанием.Фирменное оголовье удобно и обеспечивает автоматическую настройку размера наушников. Чашки наушников имеют поворотный механизм для правильного расположения относительно уши. Большие мягкие амбушюры обтянутые специальной синтетической кожей и наполненные акустическим поролоном, который обеспечивает отличную звукоизоляцию. При этом, вес AKG K92 - всего лишь 200 г. Все это создает настоящий комфорт при использовании в течение многих часов.Разработка AKG K92, кроме отличного дизайна и продвинутых технических характеристик, предусматривала, в частности, расширенные стресс-тесты всей конструкции: падение с высоты, работу на максимальной громкости, многократный изгиб кабеля. Наушники способны выдержать без проблем много нештатных ситуаций.Весь звуковой диапазон AKG K92 воспроизводится максимально точно и качественно. Наушники легко передают насыщенные и глубокие басы. Сочетание отличной чувствительности и низкого импенданс, позволяет AKG K92 нормально взаимодействовать не только со стационарными, но и с мобильными устройствами.Наушники оборудованы прочным и гибким кабелем длиной 3 м со стандартным разъемом 3.5 мм. Переходник, идущий в комплекте, расширяет возможность подключения наушников, позволяет подключаться к устройствам с входом 6.3 миллиметра. Оба коннектора сделанные позолоченными для обеспечения надежного и постоянного контакта.Кроме отличных технических характеристик, удобства, долговечности и качественного звука, AKG K92 имеют стильный и неординарный дизайн. Модель выполнена в черно-золотом цвете, всем видом подчеркивая принадлежность к продукции серьезного профессионального бренда.
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Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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