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Наушники AKG K92 (3169H00030) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники AKG K92 (3169H00030)

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Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 1
Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 2
Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 3
Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 4
Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 1
  • Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 2
  • Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 3
  • Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 4
  • Наушники AKG K92 (3169H00030) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140386
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Характеристики

Бренд
AKG
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х11
Вес, г.
550

Описание товара Наушники AKG K92 (3169H00030)

В течение более полувека компания AKG создает профессиональное звуковое оборудование. Огромный опыт, фирменные технологии и знания точных нюансов конструкции воплощены в наушниках AKG.Студийные наушники AKG K92 рассчитаны на профессиональное применение. Это предполагает удобство при длительном использовании, долговечность конструкции и высокую точность воспроизведения звука. Модель выполнена в закрытом дизайне и имеет превосходные технические характеристики. 40-мм драйверы (динамики) позволяют наслаждаться мощным и качественным звучанием.Фирменное оголовье удобно и обеспечивает автоматическую настройку размера наушников. Чашки наушников имеют поворотный механизм для правильного расположения относительно уши. Большие мягкие амбушюры обтянутые специальной синтетической кожей и наполненные акустическим поролоном, который обеспечивает отличную звукоизоляцию. При этом, вес AKG K92 - всего лишь 200 г. Все это создает настоящий комфорт при использовании в течение многих часов.Разработка AKG K92, кроме отличного дизайна и продвинутых технических характеристик, предусматривала, в частности, расширенные стресс-тесты всей конструкции: падение с высоты, работу на максимальной громкости, многократный изгиб кабеля. Наушники способны выдержать без проблем много нештатных ситуаций.Весь звуковой диапазон AKG K92 воспроизводится максимально точно и качественно. Наушники легко передают насыщенные и глубокие басы. Сочетание отличной чувствительности и низкого импенданс, позволяет AKG K92 нормально взаимодействовать не только со стационарными, но и с мобильными устройствами.Наушники оборудованы прочным и гибким кабелем длиной 3 м со стандартным разъемом 3.5 мм. Переходник, идущий в комплекте, расширяет возможность подключения наушников, позволяет подключаться к устройствам с входом 6.3 миллиметра. Оба коннектора сделанные позолоченными для обеспечения надежного и постоянного контакта.Кроме отличных технических характеристик, удобства, долговечности и качественного звука, AKG K92 имеют стильный и неординарный дизайн. Модель выполнена в черно-золотом цвете, всем видом подчеркивая принадлежность к продукции серьезного профессионального бренда.

Отзывы о товаре Наушники AKG K92 (3169H00030)




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Характеристики
Бренд
AKG
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
В течение более полувека компания AKG создает профессиональное звуковое оборудование. Огромный опыт, фирменные технологии и знания точных нюансов конструкции воплощены в наушниках AKG.Студийные наушники AKG K92 рассчитаны на профессиональное применение. Это предполагает удобство при длительном использовании, долговечность конструкции и высокую точность воспроизведения звука. Модель выполнена в закрытом дизайне и имеет превосходные технические характеристики. 40-мм драйверы (динамики) позволяют наслаждаться мощным и качественным звучанием.Фирменное оголовье удобно и обеспечивает автоматическую настройку размера наушников. Чашки наушников имеют поворотный механизм для правильного расположения относительно уши. Большие мягкие амбушюры обтянутые специальной синтетической кожей и наполненные акустическим поролоном, который обеспечивает отличную звукоизоляцию. При этом, вес AKG K92 - всего лишь 200 г. Все это создает настоящий комфорт при использовании в течение многих часов.Разработка AKG K92, кроме отличного дизайна и продвинутых технических характеристик, предусматривала, в частности, расширенные стресс-тесты всей конструкции: падение с высоты, работу на максимальной громкости, многократный изгиб кабеля. Наушники способны выдержать без проблем много нештатных ситуаций.Весь звуковой диапазон AKG K92 воспроизводится максимально точно и качественно. Наушники легко передают насыщенные и глубокие басы. Сочетание отличной чувствительности и низкого импенданс, позволяет AKG K92 нормально взаимодействовать не только со стационарными, но и с мобильными устройствами.Наушники оборудованы прочным и гибким кабелем длиной 3 м со стандартным разъемом 3.5 мм. Переходник, идущий в комплекте, расширяет возможность подключения наушников, позволяет подключаться к устройствам с входом 6.3 миллиметра. Оба коннектора сделанные позолоченными для обеспечения надежного и постоянного контакта.Кроме отличных технических характеристик, удобства, долговечности и качественного звука, AKG K92 имеют стильный и неординарный дизайн. Модель выполнена в черно-золотом цвете, всем видом подчеркивая принадлежность к продукции серьезного профессионального бренда.
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Отзывы


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