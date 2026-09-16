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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white

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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white - фото 1
Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white - фото 1
  • Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
430

Описание товара Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white

Наслаждайтесь качеством звука, стильным дизайном, комфортом и свободой движений с беспроводными наушниками JBL Tune 730BT. Стильные полноразмерные наушники с эффектным профилем не просто великолепно звучат — они смело заявляют о себе. Мягкие амбушюры позволяют окунуться в мир звука JBL Pure Bass, обеспечивая мощное звучание и комфорт в течение всего дня. Благодаря работе от аккумулятора до 76 часов вы можете слушать дольше, не сбавляя темп. А при низком заряде 5-минутная подзарядка добавляет еще 5 часов прослушивания. Благодаря двум микрофонам, точно улавливающим голос, оба собеседника наслаждаются качеством звонков. Простое подключение по Bluetooth позволяет легко переключаться между устройствами, чтобы всегда держать руку на пульсе. Настраивайте звук в приложении JBL Headphones с понятными голосовыми подсказками, упрощающими настройку.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь качеством звука, стильным дизайном, комфортом и свободой движений с беспроводными наушниками JBL Tune 730BT. Стильные полноразмерные наушники с эффектным профилем не просто великолепно звучат — они смело заявляют о себе. Мягкие амбушюры позволяют окунуться в мир звука JBL Pure Bass, обеспечивая мощное звучание и комфорт в течение всего дня. Благодаря работе от аккумулятора до 76 часов вы можете слушать дольше, не сбавляя темп. А при низком заряде 5-минутная подзарядка добавляет еще 5 часов прослушивания. Благодаря двум микрофонам, точно улавливающим голос, оба собеседника наслаждаются качеством звонков. Простое подключение по Bluetooth позволяет легко переключаться между устройствами, чтобы всегда держать руку на пульсе. Настраивайте звук в приложении JBL Headphones с понятными голосовыми подсказками, упрощающими настройку.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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