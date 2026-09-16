Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTWHT) white
Наслаждайтесь качеством звука, стильным дизайном, комфортом и свободой движений с беспроводными наушниками JBL Tune 730BT. Стильные полноразмерные наушники с эффектным профилем не просто великолепно звучат — они смело заявляют о себе. Мягкие амбушюры позволяют окунуться в мир звука JBL Pure Bass, обеспечивая мощное звучание и комфорт в течение всего дня. Благодаря работе от аккумулятора до 76 часов вы можете слушать дольше, не сбавляя темп. А при низком заряде 5-минутная подзарядка добавляет еще 5 часов прослушивания. Благодаря двум микрофонам, точно улавливающим голос, оба собеседника наслаждаются качеством звонков. Простое подключение по Bluetooth позволяет легко переключаться между устройствами, чтобы всегда держать руку на пульсе. Настраивайте звук в приложении JBL Headphones с понятными голосовыми подсказками, упрощающими настройку.
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