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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige

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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - фото 1
Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - фото 2
Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - фото 1
  • Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - фото 2
  • Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741507
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
430

Описание товара Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige

JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) — хороший выбор, если вам нужны беспроводные наушники для повседневного использования: слушать музыку в дороге, смотреть видео, участвовать в звонках. Их сильные стороны — автономность, гибкость подключения и возможность тонкой настройки звука. Но если для вас критически важны активное шумоподавление или очень плотная посадка для очень больших ушей, стоит присмотреться к другим моделям



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) — хороший выбор, если вам нужны беспроводные наушники для повседневного использования: слушать музыку в дороге, смотреть видео, участвовать в звонках. Их сильные стороны — автономность, гибкость подключения и возможность тонкой настройки звука. Но если для вас критически важны активное шумоподавление или очень плотная посадка для очень больших ушей, стоит присмотреться к другим моделям


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - стоимость товара 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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