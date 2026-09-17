Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 741507
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, г.
430
Описание товара Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige
JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) — хороший выбор, если вам нужны беспроводные наушники для повседневного использования: слушать музыку в дороге, смотреть видео, участвовать в звонках. Их сильные стороны — автономность, гибкость подключения и возможность тонкой настройки звука. Но если для вас критически важны активное шумоподавление или очень плотная посадка для очень больших ушей, стоит присмотреться к другим моделям
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Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) — хороший выбор, если вам нужны беспроводные наушники для повседневного использования: слушать музыку в дороге, смотреть видео, участвовать в звонках. Их сильные стороны — автономность, гибкость подключения и возможность тонкой настройки звука. Но если для вас критически важны активное шумоподавление или очень плотная посадка для очень больших ушей, стоит присмотреться к другим моделям
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники JBL Tune 730BT (JBLT730BTBEG) Beige - стоимость товара 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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