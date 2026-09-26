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Наушники Fanny Wang 1002 Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Fanny Wang 1002 Pink

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Наушники Fanny Wang 1002 Pink
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 302052
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Характеристики

Бренд
Fanny Wang
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Fanny Wang 1002 Pink

Основными характеристиками наушников Fanny Wang Pink, FW-HEADPH-1002-PNK являются четкость воспроизводимого звука, оригинальный дизайн, трехмерная конструкция. С наушниками Fanny Wang вы можете слушать качественную музыку и делится ею друзьями за счет встроенного сплиттера (DuoJack), дополнительный разъем для подключения еще одной гарнитуры, без ущерба передаваемого звука. Складная конструкция наушников с металлическими шарнирами делает их очень компактными, и они не занимают много места при перевозке.

Отзывы о товаре Наушники Fanny Wang 1002 Pink




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Характеристики
Бренд
Fanny Wang
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Основными характеристиками наушников Fanny Wang Pink, FW-HEADPH-1002-PNK являются четкость воспроизводимого звука, оригинальный дизайн, трехмерная конструкция. С наушниками Fanny Wang вы можете слушать качественную музыку и делится ею друзьями за счет встроенного сплиттера (DuoJack), дополнительный разъем для подключения еще одной гарнитуры, без ущерба передаваемого звука. Складная конструкция наушников с металлическими шарнирами делает их очень компактными, и они не занимают много места при перевозке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Fanny Wang 1002 Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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