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Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный

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Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 12
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Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 1
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 2
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 3
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 4
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 5
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 6
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 7
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 8
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 9
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 10
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 11
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 12
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 13
  • Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный

Легендарный звук JBL. 40 часов работы от аккумулятора. Устойчивость к поту и воде. Легкие и удобные в носке.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Описание
Легендарный звук JBL. 40 часов работы от аккумулятора. Устойчивость к поту и воде. Легкие и удобные в носке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave Flex 2, чёрный - по цене 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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