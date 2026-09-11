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Наушники Razer Blackshark V2 X - Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Blackshark V2 X - Green

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Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 1
Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 2
Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 3
Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 4
Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 1
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 2
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 3
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 4
  • Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Razer Blackshark V2 X - Green
4 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х11
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X - Green

Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X - Green Сразитесь с соперниками лицом к лицу с легкой гарнитурой, способной выдержать давление. Представляем Razer BlackShark V2x- тройная угроза за счет восхитительного звучания, превосходной чистоты микрофона и звукоизоляции высокого качества, подтвержденными про-игроками. С возможностью индивидуальной передачи высоких, средних и низких частот, наш новый запатентованный дизайн динамиков работает как 3 в 1 - выдавая яркое звучание с богатыми высокими частотами и мощными басами, четкой и ясной передачей голоса.

Отзывы о товаре Наушники Razer Blackshark V2 X - Green




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
зеленый, черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Razer Blackshark V2 X - Green Сразитесь с соперниками лицом к лицу с легкой гарнитурой, способной выдержать давление. Представляем Razer BlackShark V2x- тройная угроза за счет восхитительного звучания, превосходной чистоты микрофона и звукоизоляции высокого качества, подтвержденными про-игроками. С возможностью индивидуальной передачи высоких, средних и низких частот, наш новый запатентованный дизайн динамиков работает как 3 в 1 - выдавая яркое звучание с богатыми высокими частотами и мощными басами, четкой и ясной передачей голоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Razer Blackshark V2 X - Green - по цене 4230 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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